¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì·èÄê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡£¶Æü¤ËÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£¹ÈÇò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£¶¼þÇ¯¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö£Ã£Ï£Õ£Î£Ô£Ä£Ï£×£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¹ÈÇò¤Çà¶¦±éá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê£²£¹¡Ë¤È»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¤À¡£
¡¡£²¿Í¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥º¥É¥ó¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥º¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥º¥É¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ëà·è¤á¥¼¥ê¥Õá¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÇ®°¦²óÅú¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡À¸Ãæ·Ñ½Ð±é¤Ç£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Çµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¸òºÝÈ¯³Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·ëº§¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÀÎÁ°¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸òºÝÈ¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿à¶¦±éá¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï»þÂå¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹ÈÇò¤Ç£²¿Í¤ÎàÀÜ¿¨á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£