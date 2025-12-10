À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡¡ÂçËãÆþ¼ê¤Ë·»¡¦¾°Ìï·ÐÍ³¤ÎÃÎ¿Í´ØÍ¿¤ÇÁûÁ³¡ÖËÜÅö¤Î·»ÄïÃç¡×
¡¡ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬£¸Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçËãÆþ¼ê¤Î°ìÃ¼¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¡Ê£³£°¡Ë¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë°ÍÍê¤·¡¢ÂçËã¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£·»ÄïÃç¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡½¡½¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¿ÒÌéÈï¹ð¤ÏÃÎ¿Í¤È¤È¤â¤Ë£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçËã¤ÎÇä¿Í¤ÈÀÜ¿¨¡£¿ÒÌéÈï¹ð¤ÏÃÎ¿Í¤Ë»ñ¶â¤òÂ÷¤·¡¢Çä¿Í¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Ï·»¡¦¾°Ìï¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾°Ìï¤ÏÂçËã¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Äï¤¬¤½¤ì¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç·»Äï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»ÐËå¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤«¤éÌôÊª»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¾°Ìï¡¢¿ÒÌéÈï¹ð¤Î·»ÄïÃç¤Ï¤â¤È¤â¤È¸±°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¿ÒÌéÈï¹ð¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¿ÒÌé¤µ¤ó¤Ï¾°Ìï¤µ¤ó¤È¤Î·»ÄïÃç¤Î°¤µ¤ò»×¤¤½ÐÏÃ¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤Ï£´ºÐº¹¡£»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë£±£°ÂåÁ°È¾¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡££±£°Âå¤Î¤³¤í¤Ï¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤¬¿ÒÌé¤µ¤ó¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ÒÌéÈï¹ð¤ÏÂáÊáÁ°¤Î£¸·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á¡½£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤¬£²£±ºÐ¤Î»þ¡¢Êì¤¬ÉÂµ¤¤ÇµÞ»à¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¼Â²È¤Î°ú¤Ê§¤¤¤Ï¾°Ìï¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾°Ìï¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ãç²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤ÈÄï¤¬¤Î¤Á¤ËÂçËã¹ØÆþ¤ò¤¯¤ï¤À¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¾°Ìï¤Ï¿ÒÌéÈï¹ð¤¬£¹·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£»ö·ï¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯µêÃÆ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¾°Ìï¤Ï£¸Æü¡¢¿ÒÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤Ë½ÐÄî¤·¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤ÏÄï¤ÈÆ±µï¤·¤Æ´ÆÆÄ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÒÌéÈï¹ð¤Ï»ö·ï¤«¤é¤Î¹¹À¸¤È¤È¤â¤Ë·»¤Î²¸¤ËÊó¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£