¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤ËSP¡Ù¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¡¡ºÇ½ª²ó¸å¡È¤Ê¤Î¤Ë¡ÉÈÖÀë½Ð±é!?
TBS¤Ç10Æü¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤ËSP¡Ù(20:54¡Á22:57)¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º¸¤«¤éÆóµÜÏÂÌé¡¢´Ø¿å½í¡¢À¶½Õ¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¸åÆ£µ±´ð
¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊª»ö¤ä¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¥²¥¹¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢À¶½Õ¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î´Ø¿å½í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×»Ê²ñ¤ÏÁ°¸¶¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Á°¸¶¤Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎÈÖÀë¤Ç¤Î½Ð±é¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡ÙÊüÁ÷Æü¤ÎÁ°Æü¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¸å¡È¤Ê¤Î¤Ë¡ÉÈÖÀë½Ð±é¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂçÍ§¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ëÁ°¸¶¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ê´é¤Î¡ËÇò¤µ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢3ËÜÎ©¤Æ¤ÎVTR´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÃæ·Ñ¸¡¾Ú¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ûÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤«?
¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¡£ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¾å¤Ë½Ð¤ë°ÜÆ°½êÍ×»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÀµ³Î¤Ê¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡È2»þ´Ö30Ê¬¡É¤ò¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë2»þ´Ö30Ê¬¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë?¡×¤È»×¤¦¾ì½ê¤ò3²Õ½ê¸·Áª¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¤ò¥ê¥¢¥ëÃæ·Ñ¸¡¾Ú¡£¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÈø»³»³Äº¤«¤é¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦µÈÅÄ¿Î¿Í¡ÊM!LK¡Ë¡¢¿·³ã¸©¤Î³¤´ß¤«¤é¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB¡õZAI¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇ®³¤¤Ø¹Ô¤²¹Àô¤ËÆþÍá¤·¡¢¤Þ¤¿¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¥ï¥¿¥ê119¤Î3¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿»þ´ÖÆâ¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«?
¡û²¿¤¬Áá¤¤¤«¸¡¾Ú¡Á¹ÈÍÕÊÔ¡Á in²Ï¸ý¸Ð
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¡¢¤ªËß¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þ´ü¡¦»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï²¿¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¹¥É¾´ë²è¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ç¯¡¹ÍèµÒ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦²Ï¸ý¸Ð¡£¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï²Ï¸ý¸Ð¤ò²¿¤Ç°ì¼þ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Î¤«? º£²ó¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç²Ï¸ý¸Ð¤ò1¼þ¤¹¤ë¶â»Òµ®½Ó¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²Ï¸ý¸Ð¤ò1¼þ¤¹¤ëÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Ï¸ý¸Ð¤ò¥¹¥ï¥ó¥Ü¡¼¥È¤Ç²£ÃÇ¤¹¤ëËÜ¹â¹î¼ù¡ÊB¡õZAI¡Ë¤Î3¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬°ìÈÖÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
¡û¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
ºÇ¶á¤ÎAI¤ÏÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤òÊ¬ÀÏ¤·Æ±¤¸ÎÁÍý¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«Âç¸¡¾Ú¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡×¤Î¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥é¡¦¥Ü¥ó¥Ì¥¿¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿»ê¹â¤ÎÎÁÍý¤ò¤æ¤á¤Ý¤Æ¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤æ¤á¤Ý¤Æ¤Î¡È´ª¤ÎÎÉ¤µ¡É¤È¡È¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤Ë¥·¥§¥Õ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê!? ²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
¡ûÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬»²Àï! ¶öÁ³¤Ê¤Î¤ËÉ¬Á³¸¡¾ÚÂè2ÃÆ
¡Ö³¹¤Ç¶öÁ³Í§Ã£¤È½Ð²ñ¤¦¡×¡ÖÆ»Ã¼¤Ç¶öÁ³ºâÉÛ¤ò½¦¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¶öÁ³¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ·×»»¤Ç¤¡¢É¬Á³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄó¾§¤¹¤ë¸¦µæ²È¡¦Ê¿ÎÓ½ãÀèÀ¸¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¡¢³¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶öÁ³¤È»×¤¨¤ë»ö¾Ý¤òÄ´ºº¡£¿ÈÄ¹183Ñ¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î¿ÈÄ¹¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï²¿%¤Î³ÎÎ¨¤Ê¤Î¤«? ¡È¹Á¶è¤Ç¸¤¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤Î³ÎÎ¨¤Ï5¿Í¤Ë2¿Í¡É¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«? º£²ó¤ÏÊ¡»Î¤È¤È¤â¤ËÀÖºä¤Î³¹¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£
(C)TBS
º¸¤«¤éÆóµÜÏÂÌé¡¢´Ø¿å½í¡¢À¶½Õ¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¸åÆ£µ±´ð
¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊª»ö¤ä¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¥²¥¹¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢À¶½Õ¡¢¸åÆ£µ±´ð¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î´Ø¿å½í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×»Ê²ñ¤ÏÁ°¸¶¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢3ËÜÎ©¤Æ¤ÎVTR´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÃæ·Ñ¸¡¾Ú¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ûÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤«?
¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¡£ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¾å¤Ë½Ð¤ë°ÜÆ°½êÍ×»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÀµ³Î¤Ê¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡È2»þ´Ö30Ê¬¡É¤ò¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë2»þ´Ö30Ê¬¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë?¡×¤È»×¤¦¾ì½ê¤ò3²Õ½ê¸·Áª¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¤ò¥ê¥¢¥ëÃæ·Ñ¸¡¾Ú¡£¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÈø»³»³Äº¤«¤é¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦µÈÅÄ¿Î¿Í¡ÊM!LK¡Ë¡¢¿·³ã¸©¤Î³¤´ß¤«¤é¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB¡õZAI¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇ®³¤¤Ø¹Ô¤²¹Àô¤ËÆþÍá¤·¡¢¤Þ¤¿¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¥ï¥¿¥ê119¤Î3¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿»þ´ÖÆâ¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«?
¡û²¿¤¬Áá¤¤¤«¸¡¾Ú¡Á¹ÈÍÕÊÔ¡Á in²Ï¸ý¸Ð
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¡¢¤ªËß¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þ´ü¡¦»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï²¿¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¹¥É¾´ë²è¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ç¯¡¹ÍèµÒ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦²Ï¸ý¸Ð¡£¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï²Ï¸ý¸Ð¤ò²¿¤Ç°ì¼þ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Î¤«? º£²ó¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç²Ï¸ý¸Ð¤ò1¼þ¤¹¤ë¶â»Òµ®½Ó¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²Ï¸ý¸Ð¤ò1¼þ¤¹¤ëÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Ï¸ý¸Ð¤ò¥¹¥ï¥ó¥Ü¡¼¥È¤Ç²£ÃÇ¤¹¤ëËÜ¹â¹î¼ù¡ÊB¡õZAI¡Ë¤Î3¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬°ìÈÖÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
¡û¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
ºÇ¶á¤ÎAI¤ÏÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤òÊ¬ÀÏ¤·Æ±¤¸ÎÁÍý¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«Âç¸¡¾Ú¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡×¤Î¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥é¡¦¥Ü¥ó¥Ì¥¿¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿»ê¹â¤ÎÎÁÍý¤ò¤æ¤á¤Ý¤Æ¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤æ¤á¤Ý¤Æ¤Î¡È´ª¤ÎÎÉ¤µ¡É¤È¡È¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤Ë¥·¥§¥Õ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê!? ²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
¡ûÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬»²Àï! ¶öÁ³¤Ê¤Î¤ËÉ¬Á³¸¡¾ÚÂè2ÃÆ
¡Ö³¹¤Ç¶öÁ³Í§Ã£¤È½Ð²ñ¤¦¡×¡ÖÆ»Ã¼¤Ç¶öÁ³ºâÉÛ¤ò½¦¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¶öÁ³¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ·×»»¤Ç¤¡¢É¬Á³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄó¾§¤¹¤ë¸¦µæ²È¡¦Ê¿ÎÓ½ãÀèÀ¸¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¡¢³¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶öÁ³¤È»×¤¨¤ë»ö¾Ý¤òÄ´ºº¡£¿ÈÄ¹183Ñ¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î¿ÈÄ¹¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï²¿%¤Î³ÎÎ¨¤Ê¤Î¤«? ¡È¹Á¶è¤Ç¸¤¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤Î³ÎÎ¨¤Ï5¿Í¤Ë2¿Í¡É¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«? º£²ó¤ÏÊ¡»Î¤È¤È¤â¤ËÀÖºä¤Î³¹¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£
(C)TBS