『新作』待ってましたーーッ！【大人のしまむら】40・50代の冬に♡「高見えコート」

気温がぐんぐん下がり始めて、いよいよコートが欠かせない季節に。今からチェックするならどのブランドが狙い目？ ── ミドル世代におすすめしたいのは【しまむら】で展開する大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場した「新作コート」。ぽわん袖が可愛いスタンドカラーコートとクラシカルなデザインのノーカラーコートは、ワンランク上のコーデを楽しみたい大人女性の強い味方になりそう。

体型カバーも◎ 今っぽくサマ見えが狙える高見えコート

【しまむら】「コート」\4,389（税込）

プチプラとは思えない、シルエットの美しさが魅力のロングコート。チンベルト付きのスタンドカラーネックとぽわんと膨らむ袖のデザインが目を引き、サッと羽織るだけで今っぽくサマ見え。暖かなウール混素材を使用で、これからの季節にぴったり。ひざ下まで隠れるため、防寒しながら体型カバーできるのも嬉しいポイントです。

2WAY仕様！ ワンツーコーデがおしゃれに垢抜ける

襟を寝かせると、顔まわりがすっきりした印象に。2WAYで使えるため、気分やシーンに合わせてスタイリングできます。ワイドパンツを合わせたきちんと感のあるスタイルは、通勤コーデにもぴったり。主役級の存在感を発揮するロングコートのおかげで、シンプルなワンツーコーデもおしゃれ見えが狙えそうです。

上品なおしゃれを楽しめるノーカラーコート

【しまむら】「コート」\4,389（税込）

ノーカラーデザインがクラシカルな雰囲気を演出して、一点投入するだけでコーデを格上げできそうなコート。シンプルながら、袖口のベルトやフラップ付きのポケット、大きめのボタンがコーデにさりげないアクセントを添えます。公式Instagramで「軽くて暖かいスライバーニット」と紹介されているように、着心地の良さも重視したいミドル世代にうってつけの一枚です。

着回し力抜群！ 冬コーデのバリエーションが広がる

爽やかなブルーのトップスに明るいベージュのコートをバサっと羽織れば、冬映えコーデが完成。スッキリとしたIラインシルエット & 長すぎない着丈のコートは、ボトムスを選ばず合わせやすいのも魅力。タートルネックやパーカーとの相性もいいノーカラーデザインで、着回し力の高さも期待できます。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i