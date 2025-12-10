卓球混合団体ワールドカップ

中国・成都で行われた卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）で、日本は準優勝に終わった。大会中に問題となったのが、張本智和（トヨタ自動車）に飛んだ中国ファンからの激しいブーイング。7日の決勝戦後、張本が大会を振り返ったインタビュー内容が現地で話題を呼んでいる。

日本は決勝で中国に1-8で敗戦。試合後インタビューで張本は「いろんなことがあった。全てノーサイドですっきりした気持ちもありますけど、今大会で受けたものを忘れることはもちろんないですし、何より中国の選手には、何も非はないです」とコメント。日中関係の反映からか試合中、失点時には歓声が上がり、得点するとブーイングが飛ぶ異様なムードに晒されながらも、最後は毅然とした態度を取った。

中国メディア「新浪体育」は「今回の大会で試合以外に起きていた出来事を映し出すものだった」と発言内容に脚光。この記事に対する反応として、現地のネット上では、「中国選手に何も非はない」と言い放った品格が注目された。

中国ファンからは「張本兄妹は決して中国を攻撃しているわけではない」「インタビューの態度はとても自然で素晴らしい」「張本智和も大人になったと思う。中国選手を尊重している」と、スポーツマンらしい振る舞いに喝采が送られていた。



