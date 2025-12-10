出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得した。最速１５５キロの力強い速球が武器の大型左腕で、阿部慎之助監督（４６）は「先発の争いに割って入ってくれれば」とチームの課題となっている先発での活躍を期待した。巨人からは菊地大稀投手（２６）が日本ハムに移籍。結果的に両球団間で交換する形となった。

巨人がビッグな左腕の補強に成功した。現役ドラフトで日本ハムの松浦を指名。補強ポイントの「左の先発」の層を厚くした。１８６センチ、１０３キロの巨体で、最速１５５キロの直球が武器の本格派。阿部監督は「体も大きく球威もある投手。ジャイアンツの投手陣の中で十分、競争できるのではないかなと思っていますし、先発の争いに割って入ってくれればうれしいです」と大きな期待を寄せた。

プロ通算６登板で０勝。高卒４年目の今季は１軍登板なしだったが、２軍では１９登板（６先発）で防御率３・４１だった。ツーシーム、スライダー、カットボール、フォークも操り、奪三振能力も高い原石。今年の現役ドラフトの１２球団事前指名では、各球団最低２選手以上出す必要がある「指名リスト」の中から巨人が最も多く票を集め、１番目の指名権を得たという。狙い通りの松浦獲得だった。

今季リーグ３位に終わった巨人は先発不足に苦しんだ。山崎が１１勝、戸郷が８勝（１勝は救援）したが、左腕は６勝のグリフィンが最多で、井上４勝、森田３勝、横川２勝。グリフィンは退団見込みで、ドラフトでは阿部監督が「左の先発がいないので」と１位で鷺宮製作所・竹丸、３位で亜大・山城の両即戦力左腕を指名した。日本ハム自由契約の左腕・北浦とも支配下契約し、補強を進めてきた。

昨年の巨人は日本ハムの田中瑛を現役ドラフトで獲得。高卒７年、通算１０登板で１勝だったが、２月のキャンプで阿部監督が右打者の内角をえぐるシュートに注目。中継ぎとして６２登板で３６ホールド、防御率２・１３と大飛躍した。松浦はかつて新庄監督が「思い切りのある投手。勢いあるあの球が低めにどんどんいったら、使い道が広がってくる」と潜在能力を高評価していた。古巣の先輩に続く「現ドラドリーム」となれば、本人にとっても巨人にとっても価値ある移籍になる。

宮城・石巻出身。小１時に東日本大震災で被災して北海道に引っ越し、小６で日本ハムファイターズジュニアに選ばれた。名門・大阪桐蔭からプロ入りして４年目で迎えた転機。日本ハムを通し「チャンスだと思いますし、自分の可能性を信じて力を発揮できるように頑張ります」とコメントした。心機一転、ブレイクに燃える左腕が阿部巨人の激しい先発争いに加わる。（片岡 優帆）

◆松浦 慶斗（まつうら・けいと）

▽生まれ ２００３年７月１日、宮城・石巻市。２２歳。独身

▽球歴 門脇小１年時に門小ガッツスポーツ少年団で野球を始め、２年終わりに北海道・旭川市に転居。新富小３年から新富野球少年団に入団し、６年時ファイターズジュニアに選出。明星中では旭川大雪ボーイズに所属。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。２年夏の交流試合と３年春夏の甲子園に出場。２１年ドラフト７位で日本ハム入り

▽サイズ＆投打 １８６センチ、１０３キロ。左投左打

▽来季年俸（推定） ６５０万円

▽球種 直球、ツーシーム、スライダー、カットボール、フォーク

▽同期同学年 ドラ１には今季８勝の達、５勝の福島、１１セーブの柳川ら好投手ぞろいで、「彼らには負けたくない」とライバル視。大阪桐蔭時代のチームメートにはオリックスの池田、２５年のドラフト３位で中大から楽天入りした繁永らがいる。