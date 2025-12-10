劇作家・演出家の野田秀樹氏（６９）が主宰するＮＯＤＡ・ＭＡＰの新作舞台「華氏マイナス３２０°」が来年春から夏にかけて上演され、阿部サダヲ（５５）、広瀬すず（２７）、深津絵里（５２）が主演を務めることが９日、分かった。

２０日に７０歳となる野田氏が古希を迎えた節目の新作は、本人いわく「正しくない科学に基づいた、正しくないＳＦ（サイエンス・“フェイク”ション）」。とある化石の発掘現場から始まり、「謎の骨」を巡って現代から中世、古代まで時空を飛び交う物語になっていくという。

役柄や細かいストーリーは明かされていないが、豪華なキャストがそろった。阿部は「新作のタイトル、華氏、しかも、マイナスとお聞きして、何が起きるんだろうという期待感を持ちました。出演者の皆さんも、面白いことをされそうな素晴らしい方たちが集まっていて、自分は出演せずに客席から作品を観てみたい！と思うほど」と語る。

初舞台が野田氏の「Ｑ：Ａ Ｎｉｇｈｔ Ａｔ Ｔｈｅ Ｋａｂｕｋｉ」だった広瀬は、「Ｑ」の初演、再演に続き３度目の舞台。「タイトルを聞いて、調べてみましたが、きっと全然違う中身になっていくと思うので、どんな世界に連れていかれるのか、本当に想像がつかず、ドキドキしています」とコメント。深津は「７０歳になられた野田さんが最初にこの世に生み出す作品に、私の何かが必要とされているなんて。とても光栄で、素直にうれしいです」と絆を感じさせた。

東京、北九州、大阪のほか、英国公演も行う。

◆公演日程

▼東京公演 ２６年４月１０日〜５月３１日＝豊島区・東京芸術劇場プレイハウス

▼北九州公演 ６月６〜１４日＝北九州市・Ｊ：ＣＯＭ北九州芸術劇場大ホール

▼英国公演 ７月２〜１１日＝ロンドン・Ｓａｄｌｅｒ’ｓ Ｗｅｌｌｓ Ｔｈｅａｔｒｅ※字幕あり

▼大阪公演 ７月２２日〜８月２日 大阪市・新歌舞伎座