女優・中谷美紀（４９）の夫で、ドイツ人ビオラ奏者のティロ・フェヒナー氏（５７）らが出演するクラシック公演「フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン」が９日、東京・初台の東京オペラシティコンサートホールで開催された。

中谷も客席で鑑賞。「７人だけで多彩な音のひだを重ねる、奇跡のアンサンブルの証人になれてうれしいです」と胸を躍らせた。終盤には、坂本龍一さんの名曲「戦場のメリークリスマス」を披露し、場内は感動と喝采に包まれた。

フェヒナー氏が所属する世界最高峰のオーケストラ「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」と、「ベルリン・フィル―」のメンバーら７人による公演。超一流の音楽家たちのアンサンブルを楽しめることで世界中で人気を博している。

１日限りの来日公演の昼の部は「ＤＡＮＣＥ」がテーマ。指揮者なしで、７人の奏者がそれぞれの呼吸を頼りに、超絶技巧と遊び心を交えながら全１５曲で魅了した。トレードマークの真っ赤なスーツ姿のフェヒナー氏は、スタンディングで華麗にビオラを演奏し「お客さんが楽しそうにしている姿にインスパイアされる」と笑顔を見せた。