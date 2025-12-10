出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、ソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）が楽天に移籍した。休日ゴルフのラウンド中に球団から携帯電話に着信を受け、ゴルフウェアのまま球団事務所へ。ドタバタ劇にも新天地での活躍を誓った。

今年の現ドラの目玉となったソフトバンク・佐藤直は、スーツに着替える時間も惜しみ球団事務所に駆けつけた。休日ゴルフの最中、携帯電話に着信が入ったのが残り４ホール。「終わってから連絡するように」と言われたが、「結構、たたいた。多分、現ドラかなと思ったので、とりあえず早く終わらせようと適当に」。気が気でないままプレーを終えると、ゴルフウェアのまま、みずほペイペイドームに車で直行した。

常勝軍団の分厚い戦力に阻まれ、レギュラーは奪えなかったが、走攻守の３拍子がそろう外野手だ。ＪＲ西日本から１９年ドラフト１位で入団。２３年オフに育成契約となったが、２４年６月に支配下に復帰した。今季は自己最多の１０４試合に出場し、打率２割３分９厘、５本塁打、１８打点で日本一に貢献した。このオフの自主トレでは山川に弟子入り。「バケモノになれる」と激励され、飛距離が伸びたことを実感していた。

ソフトバンクからの現ドラ移籍選手は、第１回の阪神・大竹、第２回の日本ハム・水谷がブレイク。「レベルの高いところで６年間できたのはすごい財産にもなった。（楽天で）レギュラー取って、意味分からんぐらい打ちまくりたい」と、２７歳も今度は俺の番とばかりに息巻いた。「環境が変われば出るチャンスも増えるだろうし、思い切ってやってほしい」と、米ハワイＶ旅行に出発した小久保監督も親心。ホークスブランドの価値がさらに高まる可能性は十分にある。（島尾 浩一郎）