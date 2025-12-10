プロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞社制定「第２６回ゴールデンスピリット賞」を受賞した阪神・近本光司外野手（３１）が９日、東京・虎ノ門のジ・オークラ東京で行われた表彰式に出席した。主催試合（甲子園）の年間予約席を購入し、生まれ故郷の兵庫・淡路市在住者を招待。野球・スポーツ教室も開催し、一般社団法人「ＬＩＮＫ ＵＰ」理事も務める。６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの魂を胸に、社会貢献活動の生涯現役を誓った。

阪神・近本は誇らしげに勲章を手にした。「（２１年に）矢野元監督が受賞された際、僕もこの賞を取ることができるような人になりたい、と思っていました」。グラウンド内と同様に、すさまじい熱量で取り組んできた社会貢献活動への評価。念願の壇上で、その喜びを素直にかみしめた。

小学生時に参加した阪神、オリックス選手による野球教室が原点。「受けたものを次につなぐことが大事」。大阪ガス時代、アジア競技会の銀メダルを手に地元の子どもたちと交流したことが活動の始まりだ。プロ入り後は１年目オフに淡路市の「スポーツ親善大使」に就任し、翌年から甲子園に同市在住者を招待。野球・スポーツ教室に加え、芦屋市では自ら理事を務める一般社団法人「ＬＩＮＫ ＵＰ」のプロジェクトの一環でキャリア教育も行う。賞金２００万円は「ＬＩＮＫ―」に寄付。「子どもたちが大人になった時、次世代のために活動してくれたらうれしい」。「第２の近本」誕生を何よりも願う。

野球人生で切っても切り離せない存在に思いをはせた。式の冒頭、６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）に黙とうがささげられた。第１回から選考委員を務めていたミスター。近本はルーキーイヤーから常に安打数を比較され「野球人生の中ですごく大きな人」と思いを語る。生前の長嶋さんが同賞の設立に深く関わったこと、偉大な功績を理解しているからこそ「２６年続いている賞。ただ続けるだけじゃ意味がない。（長嶋さんの）思いを理解した人が次につないでいくことが大事」と、“ミスター魂”の継承にも意欲を示した。

社会貢献活動は“生涯現役”がモットー。「プロ野球選手を引退しても続けていきたい。僕が死んだとしても活動を引き継いでくれる人が出てきてくれたら」。この日はＮＰＢの榊原コミッショナーとも今後の野球界について意見交換。よりよい未来社会実現のため―。生きている限り、恩返しは続く。（直川 響）

◆近本 光司（ちかもと・こうじ）１９９４年１１月９日、兵庫・淡路市出身。３１歳。社から関学大へ進学し、２年時に投手から外野手に転向。卒業後は大阪ガスに入社し、１８年ドラフト１位で阪神入団。盗塁王６度（１９、２０、２２〜２５年）、最多安打１度（２１年）で１年目から７年連続でタイトル獲得。今季は１４０試合に出場し、打率２割７分９厘、３本塁打、３４打点、３２盗塁。１７１センチ、７０キロ。左投左打。今季の推定年俸３億７０００万円。既婚。

〇…表彰式には一般社団法人「ＬＩＮＫ ＵＰ」のメンバーも参加した。中村哲也理事が祝辞を述べたほか、石井僚介代表理事は「ＬＩＮＫ―」の活動を紹介。「この活動を続けていくことが大事。今は兵庫県が中心ですけど、日本全国に広めていけるように」と展望を明かした。