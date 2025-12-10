大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、ア・リーグを制したブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が会見に応じた。

ワールドシリーズではドジャースと第7戦に持ち込む大激闘となったが、1993年以来の世界一はならなかった。シュナイダー監督は「しばらく時間がかかった。ようやく、一歩引いて良かったことを振り返り、第7戦で何が起こったのかという衝撃だけでなく、良い点に集中できる段階に来た。少し時間が必要でしたし、しばらくの間はハイライトなどを見ないようにしていた」と正直な胸の内を明かした。

チームはさらに積極補強に動いており、米メディアは、ポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を目指す巨人・岡本和真内野手の獲得に興味を示していると報じている。

指揮官は、村上宗隆内野手、今井達也投手も含めた3人の日本選手について問われると「彼らは素晴らしい選手だと思う。私たちは素晴らしい選手に興味を持っている。あの3人の選手は間違いなく我々のレーダーに入っている」と明かした。