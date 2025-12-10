来年３月のＷＢＣで連覇を狙う侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで開催中のＭＬＢウィンターミーティング（ＷＭ）の会場ホテルで報道陣の取材に応じた。

現状、メジャーリーガーで参戦を表明しているのはドジャース・大谷翔平投手（３１）のみ。ド軍の山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）はチームが派遣を許可するか態度を示しておらず、二刀流の大谷も投手として登板するかどうか不透明な状況だ。ＷＢＣの監督会議に出席するため当地を訪れていた指揮官は「（状況は）全然変わらないですね。ＭＬＢからの返事待ちなので、そこで止まっている。その辺が進んでくれれば一気に決められるような気がします」と話した。

ＷＭの会場にはドジャースの幹部らも来ているが、「（話し合いは）してないです、これから会うんですけど」と井端監督。「連絡はしてますので。あとは球団どうこうじゃなく、（ＭＬＢ）本体から（連絡が）来ないといけないということなので。球団も決まってからいろいろ調整だったり考えないといけないというのは言っている。両方待ちかな」と語った。