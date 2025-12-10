「悲惨なスキャンダルだ」「屈辱を受けた」日本と同組のチュニジア、森保Jが“10−０”で圧倒したW杯不参加国にも敗れ…まさかのGS敗退に国民は憤慨！「ワールドカップがあるのを分かっているのか」【アラブ杯】
現在、カタールで開催中のFIFAアラブカップで、北中米ワールドカップで日本代表と同じF組となったチュニジアがまさかのグループステージ敗退となった。
アラブ諸国16か国が参加した同大会で、アジア３か国と同じグループAに入ったチュニジアは、初戦でシリアに０−１で敗れると、続くパレスチナ戦も２−２のドロー。最終節でホスト国のカタールに３−０で快勝したものの、勝点４でパレスチナとシリアに１ポイント及ばず、決勝トーナメントに進めなかった。
パレスチナとシリアは、アジア予選で敗れたため、ワールドカップには出場しない。後者に関しては、アジア２次予選で日本がアウェーで５−０、ホームでも５−０と計10−０で圧倒した相手である。
そんな格下の後塵を拝したため、チュニジアのファンから次のような不満の声が上がった。
「悲惨なスキャンダルだ」
「正直、１、２戦目は良いプレーができなかった」
「本当にがっかりだ」
「ワールドカップがあるのを分かっているのか」
「なんという茶番だ」
「屈辱を受けて戻ってくる」
「チュニジアは罪だ」
チュニジアは、12月21日からモロッコで開催されるアフリカ・ネーションズカップで、チームを立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
チュニジアは、12月21日からモロッコで開催されるアフリカ・ネーションズカップで、チームを立て直せるか。
