¡¡ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬12/10¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡×¤ò2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹55¼þÇ¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¡×¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¡£Ê¡ÂÞ¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤ä¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É20¸ÄÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡×¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ë¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É35¸ÄÊ¬¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ÏÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç»Ä¿ô¤Î³ÎÇ§¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥·¥§¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§Âçµ×ÊÝ Íµ¹Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÏÁÏ¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÈÎÇä´õË¾¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤È¡¢¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡ÙÁ´£²¼ï¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤·¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤¹¬¤»¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡Ù¤Ï¡È¥ß¥¹¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹55¼þÇ¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿Ê¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¡×¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê20¸ÄÊ¬¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£º£²óÊ¡ÂÞ¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¤¤¤¤í¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ú¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡×¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê35¸ÄÊ¬¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤«¤é°ú´¹´ü¸Â¤Þ¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¸Ä¿ô¤òÁ´¹ñ¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç°ú¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½Ìó³«»ÏÆü¡¡
¡¡12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼µÚ¤ÓÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ
¢£ÈÎÇä³«»ÏÆü
¡¡12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡¡¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¡
¢¨È¯ÇäÆü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥ÄÁ´Å¹¡Ê°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×½ü¤¯¡Ë
¢£¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ 2026 ¾ÜºÙ
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Á³Ê¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¡¡¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È/¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È/¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È/¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê20¸ÄÊ¬¡Ë
¡ü¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È
¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤¤¤¤í¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤¬Ê¡ÂÞ¥°¥Ã¥º¤Ë¡ª¤´¼«Âð¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ
¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤¤¤¤í¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö1ÂÞ
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ú¥ó1ËÜ
¢¨¤ª»®¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°ìÎã
¡ü¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È
¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¡¢¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó18.5cm¡ß¸ýÁ°ÉýÌó33cm¡ßÄì¥Þ¥ÁÌó12cm
¢£ÁÇºà¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¡ü¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë£²Ëç¥»¥Ã¥È
¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¦¡¼¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Î2Ëç¥»¥Ã¥È
¢£¥µ¥¤¥º¡§½ÄÌó30£ã£í¡ß²£Ìó30£ãm
¢£ÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%
¡Ú¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡¡¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß/¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°/¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë/¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó/
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È/¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê35¸ÄÊ¬¡Ë
¡ü¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¿Íµ¤¤Î¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡ª£µ£µ¼þÇ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¡»¡»¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª¡©
¢£¥µ¥¤¥º¡§²£Ìó26£ãm¡ß½ÄÌó26£ãm¡ß±ü¹ÔÌó7£ãm
¢£ÁÇºà¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¡ü¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡££Á£´¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤ëÂç¤¤µ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó38£ãm¡ß¸ýÁ°ÉýÌó39£ãm¡ßÄì¥Þ¥ÁÌó9£ãm¡¡¼è¤Ã¼ê¡¡ÉýÌó2.5£ãm¡¢Ä¹¤µÌó55£ãm
¢£ÁÇºà¡¡¡§ÌÊ¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëº®ËÂ
¡ü¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥º¡§½ÄÌó30£ã£í¡ß²£Ìó30£ãm
¢£ÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%
¡ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó
¿Íµ¤¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¤¬¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ªÉ½»æ¤Ï£´¼ïÎà¡£º¹¤·ÂØ¤¨¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡¢¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢¥á¥â¡¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÇ¯É½¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢ÉÕäµ¥á¥â¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥º¡§ ½ÄÌó18.2Ñ¡ß²£Ìó12.8Ñ
¡ü¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È
¡ÈWorld¡Çs best coffee & Fresh Donuts¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºÇ¹â¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢º£²óÊ¡ÂÞÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¡×¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆÃÊÌ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆâÍÆ¡¡³Æ1ÂÞ
¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É
¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤¬±þÊç·ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÃêÁª¤Ç¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ä¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¶ÅÄ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00¡Á2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59
¡Ú¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3,800±ß¥³¡¼¥¹¡Û
A¾Þ¡¡¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼ (55ÁÈ 110Ì¾ÍÍ¡Ë¢¨Âçºå½ÉÇñÉÕ¤
B¾Þ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Þ¥Í¡¼5,000±ßÊ¬¡¡(55Ì¾ÍÍ)
¡Ú¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¥³¡¼¥¹¡Û
A¾Þ¡¡¸¶ÅÄ¼£¥ß¥¹¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥× 1¸Ä¡¡¡Ê5,500Ì¾ÍÍ¡Ë
B¾Þ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Þ¥Í¡¼5,000±ßÊ¬¡¡¡Ê55Ì¾ÍÍ¡Ë
¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Î¹Èñ¡Ê¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¡Ë¤ÏÅöÁª¼ÔÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Þ¥Í¡¼¤Ï¡¢½ÐÄ¥ÈÎÇäÀè¤ä°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2004Ç¯1·î¤Ë¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÊµá¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤äCM¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.misterdonut.jp/enjoy/pondelion/profile.html
¢£¸¶ÅÄ¼£»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸¶ÅÄ ¼£¡Ê¤Ï¤é¤À ¤ª¤µ¤à¡Ë¡ã£±£¹£´£¶¡Ý£²£°£±£¶¡ä
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂ´¶È¡£
£±£¹£·£°Ç¯¤Î»¨»ï¡Ö¥¢¥ó¥¢¥ó¡×ÁÏ´©¹æ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡££±£¹£·£¶Ç¯¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡ÖOSAMU GOODS¡×¤ÎÀ©ºî¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
½÷»Ò¹âÀ¸¤Î´Ö¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë¡££±£¹£¸£´Ç¯¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê·ÊÉÊ¡Ë¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÄó¶¡¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¹¹ð¡¢ÁõÃú¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡££±£¹£¹£·Ç¯¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤òÀßÎ©¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿·ÁõÈÇ¡¡¤Ü¤¯¤ÎÈþ½ÑÄ¡¡Ù¡Ê¤ß¤¹¤º½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤ÎÈþ½Ñ¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê°¡µª½ñË¼¡Ë¡¢¡ØOSAMU¡ÇS A to Z¡¡¸¶ÅÄ¼£¤Î»Å»ö¡Ù¡Ê°¡µª½ñË¼¡Ë¡¢³¨ËÜ¡Ø¤«¤µ¡Ù¡Êºî¡¦¾¾ÌîÀµ»Ò¡¿Ê¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«¡£
¢£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¤È¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥ÉÏ¢·ÈÊýË¡
¡¡¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¤Ë¤âÏ¢·È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ËÏ¢·È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î°ú¤´¹¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î°ú´¹¸Ä¿ô¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡££±Ëç¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¡¢209±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê²¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤ª°ú¤´¹¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ìÉô¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦½ÐÄ¥ÈÎÇäÀè
¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢¨¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬59ÉÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°0»þ°Ê¹ß¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»Ä¸Ä¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¸Ä¿ô¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ£²£°£²£¶ ¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ò¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊ¼õ¼èÆü¤Ï2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÃíÊ¸»þ´Ö¤ª¤è¤ÓºÇ½ª¼õ¼è»þ´Ö¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÏ¢·È¸å¤âÍ¸ú´ü¸Â¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ú´¹»þ¤Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦d¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÍèÅ¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ò´Þ¤àÊ¡ÂÞ¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¢¨³ä°ú·ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¢¨°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
©OSAMU HARADA ©MISDO 25
