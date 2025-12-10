ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１９ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 47619.59（-119.73 -0.25%）
ナスダック 23587.24（+41.34 +0.18%）
CME日経平均先物 51095（大証終比：+245 +0.48%）
欧州株式9日終値
英FT100 9642.01（-3.08 -0.03%）
独DAX 24162.65（+116.64 +0.49%）
仏CAC40 8052.51（-55.92 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.608（+0.033）
10年債 4.186（+0.022）
30年債 4.810（+0.008）
期待インフレ率 2.266（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.012）
英 国 4.505（-0.023）
カナダ 3.460（+0.037）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.22（-0.66 -1.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4238.70（+21.00 +0.50%）
ビットコイン（ドル）
93908.50（+2576.52 +2.82%）
（円建・参考値）
1473万8939円（+404385 +2.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
