NY株式9日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均　　　47619.59（-119.73　-0.25%）
ナスダック　　　23587.24（+41.34　+0.18%）
CME日経平均先物　51095（大証終比：+245　+0.48%）

欧州株式9日終値
英FT100　 9642.01（-3.08　-0.03%）
独DAX　 24162.65（+116.64　+0.49%）
仏CAC40　 8052.51（-55.92　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.608（+0.033）
10年債　 　4.186（+0.022）
30年債　 　4.810（+0.008）
期待インフレ率　 　2.266（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.012）
英　国　　4.505（-0.023）
カナダ　　3.460（+0.037）
豪　州　　4.759（+0.055）
日　本　　1.957（-0.011）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.22（-0.66　-1.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4238.70（+21.00　+0.50%）

ビットコイン（ドル）
93908.50（+2576.52　+2.82%）
（円建・参考値）
1473万8939円（+404385　+2.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ