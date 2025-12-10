表彰式で「感嘆ブラ」商品券ゲット！韓国の次世代美人ゴルファー、“生脚丸見せ”でファン悩殺

韓国で“次世代美人ゴルファー”として人気を集めるパク・ヘジュンが、年間表彰で披露した華やかなドレス姿で注目を集めている。

【写真】童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

パク・ヘジュンは最近、インスタグラムを更新し「初めての大賞授賞式。式に参加できて光栄でしたし、来年もまた来られるよう一生懸命頑張って、より良い姿をお見せします。今年一年、本当にありがとうございました」と思いをつづり、数枚の写真を投稿した。

（写真＝パク・ヘジュンInstagram）

公開された写真は、先月28日に開催された韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの年間表彰式で撮影されたもの。パク・ヘジュンは黒のオフショルダードレスに身を包み、肩のラインやスラリと伸びた脚が覗くフロントスリット仕様のデザインで、普段のゴルフウェア姿とは異なる洗練された雰囲気を見せている。

式場のトロフィー展示の前でポーズをとる姿も収められており、落ち着いた笑顔がファンの目を引く。彼女の美貌は大きな反響を呼び、コメント欄でも「KLPGAの女神では？」「本当に綺麗」「モデル級のスタイル」などの絶賛が相次いでいた。

パク・ヘジュンは2003年5月2日生まれの22歳で、身長177cmの長身プレーヤー。2021年にプロ入りし、今年7月の「ロッテオープン」でツアー初優勝を飾った。今回の授賞式ではウィナーズクラブ賞を受賞し、副賞として韓国女子ツアー公式アンダーウェアパートナー「感嘆ブラ」の商品券約10万円分を受け取っている。