第67回日本レコード大賞（主催日本作曲家協会）の授賞式が9日、東京・赤坂のTBSで行われ、各賞の受賞者らが出席した。

タレントの指原莉乃（33）は、プロデュースを務めるアイドルグループ「＝LOVE」の「とくべチュ、して」が作詞賞を受賞。黒のドレス姿で栄誉の盾を受け取ると「個人的にはレコード大賞には『恋するフォーチュンクッキー』で大賞をいただくことができず、涙した悔しい思い出もあります」とAKB48在籍時の2013年、自身がセンターを務めたヒット曲で大賞を逃した過去に言及。アイドルとして頂点を逃した悔しさを、10年以上の時を経てプロデューサーという立場で晴らした。

「＝LOVEのメンバーがこのような場所にまた再び連れてきてくれて、本当に感謝しています」。手塩にかけて育てた愛弟子の活躍に目を細め「イコラブメンバー、スタッフ、ファンの皆さん、私を育ててくれたAKB48、そして私の師匠、秋元（康）さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と、関わった全ての人々への感謝を述べ、深々と頭を下げた。

なお、10作の優秀作品賞の中から大賞が、4組の新人賞の中から最優秀新人賞が12月30日の最終審査会で選出される。