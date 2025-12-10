ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」は4日目を迎える。注目は11Rだ。

遠藤が逃げる。舟足も悪くない。好仕上がりの篠崎は大外からでも鋭く攻める。4カドの大峯は機力を上積みして自在に。

＜1＞遠藤エミ ターンする感じは3日目の方が良かった。直線は悪くないと思う。高野君とも変わらなかったので足は変わらずいい。

＜2＞武田光史 下関は久々で、1節休んでここだから、レース慣れしていかないと。足もレースもボチボチかな。

＜3＞栗城匠 舟の返りが良くなかった。レース後に新品リングを入れたり、新ペラになったりした。良くなってくれればいいけど。

＜4＞大峯豊 足は良くない。普通くらいだと思いたい。後半もスリットで行かれていたし、佐藤選手にだいぶ追いつかれていた。整備も考えなければならないのかも。

＜5＞井上忠政 もう少しスタート行っておかないといけなかった。足は出ているっていうことはないけど、悪くない。多分バランス型の調整で行くと思う。

＜6＞篠崎元志 エンジンはしっかりしている。悪いところがない。MB大賞の時も足は良かったけど、起こしでブルが入って不安しかなかった。今回はそれがない。