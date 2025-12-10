WBC米国代表

米大リーグ・ドジャースのウィル・スミス捕手が9日（日本時間10日）、来年開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表として出場すると、野球米国代表公式Xで発表された。またフィリーズで今季本塁打王に輝いたカイル・シュワーバー外野手も出場が発表されるなど、日本代表にとっても脅威となる選手が続々と名を連ねている。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希と同僚のスミスは、今季正捕手として110試合に出場。打率.296、17本塁打、61打点をマークし、OPS.901と打撃でも存在感を放った。

シュワーバーは今季56本塁打をマーク。大谷に1本差でナ・リーグ本塁打王に輝いている。さらにオリオールズで昨季37本塁打＆21盗塁、今季も17本塁打＆30盗塁のガナー・ヘンダーソン内野手、ブルワーズで今季打率.288、18本塁打のブライス・トゥラング内野手の出場も発表された。

既にヤンキースのスターであるアーロン・ジャッジ外野手、今季ア・リーグで60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手も出場が発表されている。続々と強打の選手が名を連ね、X上では「得点圏でスミス迎えたら打たれる気しかしない」「オールスターゲームでも始めるのか？？？」「選手層がどんどん厚くなってゆく」「アメリカ代表バケモンや……」「強い（確信）」「まじで日本大丈夫かよ」「急にアメリカの代表情報出るじゃん」などと、日本時間0時過ぎの発表に日本ファンも騒然となった。



（THE ANSWER編集部）