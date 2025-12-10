交換トレードの形に落ち着いた6選手

選手の出場機会増を目指したプロ野球の現役ドラフトが9日行われ、12球団から1人ずつ、計12人の移籍が決まった。目立ったのは、3組6球団の移籍が、選手を交換する「実質トレード」に落ち着いたこと。Xのトレンドにも上がり、ファンの話題となっている。

選手の単純な交換という形になった3組は、日本ハムの松浦慶斗投手と巨人の菊地大稀投手、DeNAの知野直人内野手と中日の濱将乃介外野手、オリックスの茶野篤政外野手と、西武の平沼翔太外野手だ。午後5時に発表された結果を見たファンは一斉にざわつき、X上にコメントを並べた。

「これ実質トレードでは…？」

「なんだこいつら裏で繋がりすぎだろ」

「ジャイアンツとファイターズは実質トレードみたいになっちゃった」

「実質外野同士のトレードになってるのはどうなんやこれ」

また、過去には2022年の第1回で、DeNAの細川成也外野手と中日の笠原祥太郎投手でも同様のケースがあり「また中日と横浜で実質トレードしてるやん」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）