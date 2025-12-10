前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃『レコ大』に出演決定 AKB48代表曲を披露へ
AKB48のOGメンバーである前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃の4人が、30日放送のTBS系『第67回輝く！日本レコード大賞』に出演することが決定した。企画賞を受賞したAKB48のステージに参加し、「Oh my pumpkin!」に加え、グループの代表曲を披露する。
前田、高橋、小嶋、指原がそろって地上波音楽番組のステージに立つのは久しぶりとなる。OGの4人は、いずれもAKB48の象徴として歴代の作品を支えた存在で、レコ大という特別な舞台での再集結はファンにとっても大きなトピックとなる。
企画賞を受賞したAKB48は、新曲「Oh my pumpkin!」と、もう一曲の代表曲を披露すると発表されている。OG4人がどのようにステージに加わるのかにも注目が集まる。グループの歴史をつないできたメンバーが世代を超えて集う形となり、年末ならではのスペシャルな演出が期待される。
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたって、東京・初台の新国立劇場よりTBS系で生放送される。
■『第67回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者／作品
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
「Prema」藤井 風
【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM
【特別賞】（※50音順）
映画「国宝」
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】（※50音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
