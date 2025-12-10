きょうのポンドドルは売り優勢となっており、２００日線を下回る展開が見られている。先週の上昇が勢いを失っている格好。一方、ポンド円は上昇しており、一時２０８円台後半まで一時上昇。７月以来の高値水準を更新している。



アナリストは、ポンドは先週のトップパフォーマーの１つだったが、リスクセンチメントの高まりとドル安が、先月の予算案における財政引き締めへの懸念を覆い隠した。

ただ、世界的な状況が悪化した場合、あるいは注目が英国の課題に戻った場合、ポンドの最近の強さは脆弱であることが証明される可能性があると警告する。



GBP/USD 1.3294 GBP/JPY 208.62 EUR/GBP 0.8741



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

