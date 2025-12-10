Kvi Baba、自身初の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Kvi Baba（クヴィババ）の楽曲「Friends, Family & God （feat. G-k.i.d & KEIJU）」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】Kvi Baba「Friends, Family & God （feat. G-k.i.d & KEIJU）」MV
週間再生数は87.3万回（872,519回）を記録。累積再生数は1億9.6万回（100,095,994回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
本作は、2024年8月7日に配信開始された楽曲。メロディックなフロウを得意とするKvi Baba、G-k.i.d、KEIJUの3人が仲間や友達、家族をテーマにエモーショナルなリリックをつづった。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）
【動画】Kvi Baba「Friends, Family & God （feat. G-k.i.d & KEIJU）」MV
週間再生数は87.3万回（872,519回）を記録。累積再生数は1億9.6万回（100,095,994回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
本作は、2024年8月7日に配信開始された楽曲。メロディックなフロウを得意とするKvi Baba、G-k.i.d、KEIJUの3人が仲間や友達、家族をテーマにエモーショナルなリリックをつづった。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）