絢香「三日月」、自身初の累積再生数1億回を突破 2006年CDシングルが発売【オリコンランキング】
絢香の「三日月」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】絢香「三日月」MV
週間再生数は57.9万回（578,882回）を記録。累積再生数は1億45.6万回（100,455,627回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
本作は、2006年9月にCDシングルとして発売され、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得（2006年10月9日付）。
NHK報道番組『@ヒューマン』テーマソング及び“au by KDDI LISMO Music Store”CMソングとして起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）
