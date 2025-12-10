『ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-』終演後に阿達慶、竹村実悟、千井野空翔がコメント
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちが出演する公演『ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-』が9日、東京グローブ座で開幕した。同公演ではtimeleszの新メンバーオーディション『timelesz project』通称“タイプロ”の候補生のひとりで、最年少ファイナリスト・浅井乃我（あさい・のあ）が参加。最終審査から10ヶ月を経てジュニアの一員に加わるというサプライズもあった。
【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演
浅井は2007年2月5日生まれ、アメリカ出身の18歳。他のジュニアたちと同じ衣装を着てタイプロの課題曲でもあった「SHAKE」（SMAP）や和傘を持って「KAGUYA」（NEWS）にも参加。得意のダンスや歌でも堂々たる存在感をみせた。
終了後に行われた囲み取材には出演した一部ジュニアと同公演でプロデュース手掛けるJ-POP Legacyの社長・大倉忠義（SUPER EIGHT）が参加。オーディション終了後に会社（STARTO ENTERTAINMENT）から浅井に声かげがあったそうで大倉は「ジュニアでいちから頑張りたいと。あれだけ知名度も上がって活躍しているのでその気持ちになにか、力になれることがあればと。で、今回から、参加してもらいました」と振り返った。
そんな浅井を迎えたジュニアたちもコメント。阿達慶は「ここまで来る道のりは違えど、みんなでひとつの舞台をつくりあげる。いい意味で特別扱いをしないというか。ダンスや歌が上手なので、僕たちも負けていられないという良い意味の焦りを持ってました」と胸の内を明かす。
竹村実悟は「最初は戸惑ったり、『ん？』という気持ちもあったけど、僕たちが他のことをやっていたけどイヤホンをつけて自分たちのダンスのパートを踊っていたり。そこで警戒心も和らいで。今は楽屋でわちゃわちゃしています」と現在は打ち解けた雰囲気を明かす。
さらに千井野空翔は「やっぱりこうやって僕達がメインで公演をさせてもらえる経験がないものですから1公演に魂を込めて。まだグループも入っていない、やっぱり個人の集まり。そこに個人が入ってきた。そこへの良い意味でギラギラして。仲間意識もあるけど僕たちはライバル。それを認識させてもらった」と背筋を正していた。
公演には浅井、阿達、千井野、竹村、鍋田大成、末永光、渡邉大我、野田開仁、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太、馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真。最年長は20歳（阿達、竹村）、最年少は12歳（横田、宮部聡太）平均年齢16.2歳の未来を担うフレッシュな面々がそろう。
