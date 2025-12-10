SEKAI NO OWARI「サザンカ」、累積再生数1億回を突破 自身9作目【オリコンランキング】
SEKAI NO OWARIの「サザンカ」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】SEKAI NO OWARI「サザンカ」MV
週間再生数は47.3万回（473,170回）を記録。累積再生数は1億38.2万回（100,381,937回）となり、自身通算9作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。
【※】SEKAI NO OWARIの累積再生数1億回突破ほか作品
「silent」、「Habit」、「RPG」、「最高到達点」、「Dragon Night」、「眠り姫」、「虹色の戦争」、「スターライトパレード」
本作は、2019年1月18日に配信開始。Fukase（Vo）とSaori（Pf）が作詞、Nakajin（Gt）とFukaseが作曲を手掛け、平昌冬季オリンピック・パラリンピックNHK放送テーマソングに起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）
【動画】SEKAI NO OWARI「サザンカ」MV
週間再生数は47.3万回（473,170回）を記録。累積再生数は1億38.2万回（100,381,937回）となり、自身通算9作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。
【※】SEKAI NO OWARIの累積再生数1億回突破ほか作品
「silent」、「Habit」、「RPG」、「最高到達点」、「Dragon Night」、「眠り姫」、「虹色の戦争」、「スターライトパレード」
本作は、2019年1月18日に配信開始。Fukase（Vo）とSaori（Pf）が作詞、Nakajin（Gt）とFukaseが作曲を手掛け、平昌冬季オリンピック・パラリンピックNHK放送テーマソングに起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）