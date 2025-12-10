HANA、新曲がストリーミング9位初登場【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANAの新曲「NON STOP」が、最新の12月15日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で9位に初登場した。
【動画】サプライズ登場も！HANAの新曲MV
同曲は、止まることなく走り続けた1年の歩みと、“私たちの夢はどんなものより大きい──だから歌い続ける”というHANAのメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ楽曲となっている。
21位には、今年韓国Mnet（日本ではABEMA）で放送されたオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）の「FORMULA」が初登場した。
23位には、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人組グループ・Number_iの新曲「LAVALAVA」が初登場。Number_iは2nd Full Album『No.II』に本楽曲を追加収録したデラックス盤『No.II （Deluxe）』を12月1日より配信リリースしている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞
