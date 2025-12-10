『ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-』が開幕 プロデュース手掛けた大倉忠義がサプライズにコメント
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちが出演する公演『ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-』が9日、東京グローブ座で開幕した。同公演ではtimeleszの新メンバーオーディション『timelesz project』通称“タイプロ”の候補生のひとりで、最年少ファイナリスト・浅井乃我（あさい・のあ／18）が参加。最終審査から10ヶ月を経てジュニアの一員に加わるというサプライズもあった。
【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演
浅井は2007年2月5日生まれ、アメリカ出身の18歳。タイプロの候補生がジュニアに合流するのはこれが初めてとなる。公演では他のジュニアたちと同じ衣装を着てタイプロの課題曲でもあった「SHAKE」（SMAP）や和傘を持って「KAGUYA」（NEWS）にも参加。得意のダンスや歌でも堂々たる存在感をみせた。
終了後に行われた囲み取材には出演した一部ジュニアと同公演でプロデュース手掛けるJ-POP Legacyの社長・大倉忠義（SUPER EIGHT）が参加。浅井について大倉は「オーディションは僕もちょっと出させてもらったんですけど、僕というより、オーディションが終わって会社のほうが乃我くんに『最後まで残ってたけど、やる気はないですか』とお声がけをしたみたい」と経緯を明かした。
そこから「自分もジュニアに関わる身として面談もお願いされて彼に会いにいったときにジュニアでいちから頑張りたいと。あれだけ知名度も上がって活躍しているのでその気持ちになにか、力になれることがあればと。で、今回から、参加してもらいました」と振り返った。
ステージの浅井について「やっぱり魅力がある人。彼の存在で、みんなもピリッとして、ライバルが現れたみたいな。今までは一緒にステージに立ってた人たちだけでライブもしていたけど乃我くんがきて、初めて合流したときはみんなギラギラしていたみたい。彼らにとっても刺激になってる存在。パフォーマンスもかっこよかったです」と評していた。
同公演には浅井のほか阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、渡邉大我、野田開仁、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太、馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真が出演。囲み取材では、阿達、千井野、竹村、渡邉、野田、宮岡、山岸、善如寺が参加した。
浅井は2007年2月5日生まれ、アメリカ出身の18歳。タイプロの候補生がジュニアに合流するのはこれが初めてとなる。公演では他のジュニアたちと同じ衣装を着てタイプロの課題曲でもあった「SHAKE」（SMAP）や和傘を持って「KAGUYA」（NEWS）にも参加。得意のダンスや歌でも堂々たる存在感をみせた。
終了後に行われた囲み取材には出演した一部ジュニアと同公演でプロデュース手掛けるJ-POP Legacyの社長・大倉忠義（SUPER EIGHT）が参加。浅井について大倉は「オーディションは僕もちょっと出させてもらったんですけど、僕というより、オーディションが終わって会社のほうが乃我くんに『最後まで残ってたけど、やる気はないですか』とお声がけをしたみたい」と経緯を明かした。
そこから「自分もジュニアに関わる身として面談もお願いされて彼に会いにいったときにジュニアでいちから頑張りたいと。あれだけ知名度も上がって活躍しているのでその気持ちになにか、力になれることがあればと。で、今回から、参加してもらいました」と振り返った。
ステージの浅井について「やっぱり魅力がある人。彼の存在で、みんなもピリッとして、ライバルが現れたみたいな。今までは一緒にステージに立ってた人たちだけでライブもしていたけど乃我くんがきて、初めて合流したときはみんなギラギラしていたみたい。彼らにとっても刺激になってる存在。パフォーマンスもかっこよかったです」と評していた。
同公演には浅井のほか阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、渡邉大我、野田開仁、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太、馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真が出演。囲み取材では、阿達、千井野、竹村、渡邉、野田、宮岡、山岸、善如寺が参加した。