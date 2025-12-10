NEWS「チャンカパーナ」、自身初の累積再生数1億回突破 メンバー喜びの声【オリコンランキング】
NEWSの「チャンカパーナ」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数127.5万回（1,274,996回）を記録。累積再生数は1億99.4万回（100,994,001回）に到達し、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】NEWS「チャンカパーナ」ライブ映像
本作は、2012年7月にCDシングルとして発売された作品で、タイトルの“チャンカパーナ”は「愛しい人」という意味が込められた造語。「オリコン週間シングルランキング」（2012年7月30日付）で1位を獲得している。累積売上は31.7万枚。
結成記念日となる2024年9月15日にNEWS全シングル楽曲の配信がスタート。12月15日付で本作が自身初の1億回を突破した。
■メンバーコメント
●小山慶一郎
時代を越えて愛される曲へと、みなさんに育てていただいたなという気持ちです。
2012年にこのタイトルであまりに不安だった自分はこの事実を信じられるのだろうか。
ありがとうございます。
チャンカパーナはNEWSにとってまさに代表曲。子供から大人までみんなが歌ってくださる曲が
グループにあるのは宝物です。
トンチキソングからエモすぎる曲までNEWS22年の歴史をこれからも楽しんでいただけたらと
思います。そしてこれからも皆さんの人生にNEWSの曲が寄り添えるよう大切に歌っていきます。
●加藤シゲアキ
13年前の曲が今もなお、もしかしたら当時以上に愛されていることが本当に嬉しいです。
あの頃の僕らが聞いたら、きっと驚くに違いありません。
でもやっぱり「だろ？」とドヤ顔する気もします。
ありがとう、あのときチャンカパーナをやろうと決めた僕たちNEWS！！！
チャンカパーナはメンバー編成の変更を経た直後の大きな転機となる曲でした。
再出発への思いを込めたカップリングの『フルスイング』ではなく、
あえてチャンカパーナでNEWSらしさを表現するというのは、大きな決断でしたが、
あのときの僕らが正しかったのだと証明されたような気がします。
チャンカパーナの他にもまだまだ楽しい曲、いい曲がありますので、
ぜひ今後も聴いてくださると幸いです！！
●増田貴久
沢山の方の所にNEWSの音楽が届いた事。
感謝と感動の気持ちでいっぱいです。『チャンカパーナ』はNEWSが再出発する時に
時間をかけて想いを込めてリリースした曲です。
愛してくれてありがとうございます！！！
これからもNEWSの活動や楽曲が誰かの何かになれるように頑張っていきます。
引き続き応援よろしくお願いします！！！らぶ
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）
