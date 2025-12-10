Travis Japan¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Travis Japan¡Ø's travelers¡Ù¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢12·î10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼«¿ÈÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ú¢¨¡Û¡£½é½µDL¿ô¤Ï1Ëü705DL¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë1950Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»þÂå¤È¥Ç¥£¥¹¥³¤ä¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¡¢EDM¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¶Ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ï1970Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ØDisco Baby¡Ù¡£±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤ò6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆºÆ¼ýÏ¿¤·¤¿Completed ver.¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CDºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¢¨¡ÛTravis Japan¤Î¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¡¿¡ØMoving Pieces - EP¡Ù¡ØRoad to A¡Ù¡ØRoad to A [Global Edition]¡Ù¡ØVIIsual¡Ù¡Ø's travelers¡Ù
¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2016Ç¯11·î14ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î15ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á7Æü¡Ë¡ä
