米津玄師、男性ソロ初12週連続「ストリーミング」1位 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲 11週連続TOP2独占【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、12月10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で男性ソロアーティストとして初めて12週連続で1位を獲得。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1349万8483回。9月29日付から12週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は2億5527万4878回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
2位には米津玄師，宇多田ヒカル名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE」（ジェーン ドウ）が、週間再生数721万5179回でランクイン。10月6日付から11週連続のTOP3入りで、累積再生数は1億1153万433回。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が11週連続で1位・2位を独占している。
同ランキング3位には、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が週間再生数669万7318回でランクイン。2025年11月24日付以来、3週ぶりにTOP3に返り咲いた。TOP3入りは通算77週目となり「通算TOP3入り」歴代最多記録を自己更新した。累積再生数は8億2821万4294回。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1349万8483回。9月29日付から12週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は2億5527万4878回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
同ランキング3位には、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が週間再生数669万7318回でランクイン。2025年11月24日付以来、3週ぶりにTOP3に返り咲いた。TOP3入りは通算77週目となり「通算TOP3入り」歴代最多記録を自己更新した。累積再生数は8億2821万4294回。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞