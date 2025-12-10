大倉忠義がプロデュース・ジュニア“新星”公演が開幕【一部出演者の自己紹介コメントあり】
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちが出演する公演『ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-』が9日、東京グローブ座で開幕した。SUPER EIGHT大倉忠義が社長を務めるJ-POP Legacy初の企画・プロデュース公演で歴史の継承と未来の創造をコンセプトに総勢27人のジュニアが出演。このほど、大倉プロデューサーと出演の一部ジュニアによる囲み取材も行われた。（以下、本編のネタバレあり）
出演は阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、渡邉大我、野田開仁、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來、平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太、馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真。最年長は20歳（阿達、竹村）、最年少は12歳（横田、宮部聡太）平均年齢16.2歳の未来を担うフレッシュな面々がそろう。
さらにtimelesz の新メンバーオーディション「timelesz project」の候補生のひとりで、最年少ファイナリスト・浅井乃我（あさい・のあ）が参加し、ジュニアの一員に加わるというサプライズもあった。
囲み取材では、大倉のほか阿達、千井野、竹村、渡邉、野田、宮岡、山岸、善如寺が参加。大倉は「このグローブ座で先輩の楽曲を使ってなにかできないんだろうかと考えてるんですけどと…ぜひやっていただけないかと言っていただいて。自分たちも（事務所に）入ったときに少年隊さんのダンスや舞台で勉強させていただいた。そこから始まるストーリーができないか、と。みんなに頑張ってもらいました。フレッシュで胸がいっぱいになりました」としみじみ。ジュニアたちから「ありがとうございます！」の声が飛んだ。
また、本編では「少年隊メドレー」を披露。過去映像とリンクしながら歴史を振り返るオープニングでは「仮面舞踏会」では本家オリジナルのマイクスタンドパフォーマンスと本家の伝説の衣装で阿達が錦織一清、千井野が東山紀之。渡邉が植草克秀のポジションを担う。
実際の衣装を着ることで阿達は「軽い素材なのに重い、歴史が詰まっているので、その重みと戦いながら」と気を引き締めつつ千井野は「衣装さんに『初めて下ろすんだけど君たちで大丈夫かな』と言われた」と苦笑。
竹村は「この事務所の舞台ではジャズがメインの曲が多い。生でみたり先輩の動画だったりからちょっとずつ吸収して、名に恥じぬパフォーマンスができるように頑張りました」と手応えをみせた。
このほかにも槍と剣を駆使した迫力ある中国武術コーナー、「〜和-殺陣〜」では総勢19人が客席を巻き込んで入り乱れる、伝統の殺陣、事務所を代表する舞台曲コーナーも用意され赤・青チームに分かれての「闇を突き抜けて」や「DREAMER」など、どこか懐かしさや、きらめきあふれるステージが展開された。
ファンに向け、代表して阿達は「浅井くんも含め27人、この事務所らしさ、この事務所の未来を感じてもらえるように。でも先輩方がつむいできた伝統を繋いで26公演駆け抜けたいと思います」と掲げていた。
▼阿達慶
阿達慶です、よろしくお願いします。憧れている先輩は堂本光一さんと中島健人くんとACEesの那須雄登くんです。よろしくお願いします。自分のアピールポイントはキラキラアイドルです！（ターン＆ポーズ）
▼千井野空翔
千井野空翔です。よろしくお願いします。憧れの先輩は亀梨和也くん、永瀬廉くん、ACEesの作間龍斗くんです。アピールポイントは大きな声です！（地声）
▼竹村実悟
竹村実悟です。お願いします。憧れの先輩は僕自身です。あと大倉さんです。アピールポイントは度胸です。よろしくお願いします！
▼野田開仁
野田なのだ、どうも、野田開仁です。僕の憧れている先輩は桐山照史くんと正門（良規）くんです。アピールポイントは関西らしさです。
▼渡邉大我
みんなにあい大我、渡邉大我です。僕のあこがれの先輩は高橋恭平くん、永瀬廉くんです。アピールポイントは割とスタイルがいいところです。
▼宮岡大愛
宮岡大愛です。憧れの先輩は、山田涼介くんです。アピールポイントは目です。
▼山岸想
どうも！そうそうそうそう！ソ―キュートでソークールな山岸想です。目標とする先輩は木村拓哉さん、尊敬している先輩は松島聡です。どんな自分でも変身できるところです。
▼善如寺來
善如寺來です。憧れの先輩は少年隊さんです。アピールポイントは名前です。善如寺來です。お願いします。
