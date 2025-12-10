最大震度6強の揺れが襲った青森県八戸市では、病院や学校の倒壊に加えて断水や品薄が起きるなど、県民生活に影響が広がっています。

境内に倒れる燈籠。おととい最大震度6強を観測した八戸市の神社です。

長者山新羅神社 禰宜

「この地域にもとんでもない地震がくるのはテレビなどで見て心配していたが、いざ見てみるとショックです」

太平洋側の広い範囲で被害を及ぼします。

記者

「むつ総合病院では、DMATによる別の病院への搬送作業が行われています」

スプリンクラーの故障でベッドが水浸しとなり、入院患者が転院に。

影響は教育機関にも及び、小中高など160校以上が臨時休校となりました。

北海道・三陸沖後発地震注意情報が初めて発表されたため、次の巨大地震に備えるためにこんな現象も。

客

「娘のおむつを買いに来た、水と離乳食。今後買えなくなると困る」

被害は徐々に明らかになっていて、生活の足にも影響が出ています。JR在来線は一部区間が運休になっています。

記者

「JR八戸線の高架の橋脚が削れていて、中の鉄筋がむき出しになっています。こうしたものが1つだけではなく複数確認されていて、とくに削れているこちらのエリアでは安全のため通行禁止の規制線がはられています」

JNNのまとめでは、今回の地震によるけが人は青森・北海道・岩手であわせて51人となっています。