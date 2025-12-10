STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアによるショーが9日、東京グローブ座で開幕した。28日まで26公演を行い、約1万8000人を動員する。

フレッシュさ全開の公演となった。12〜20歳のジュニアの新星27人が、少年隊から昨年デビューしたAぇ！groupまで先輩の曲など26曲を歌やダンス、時には殺陣や中国武術を交えて披露した。「少年隊」コーナーでは、阿達慶（20）、千井野空翔（18）、渡邉大我（17）が「仮面舞踏会」を当時の衣装を着て歌唱。阿達は「軽い素材なのに歴史が詰まっていて重い」、千井野は「少年隊さんの名に恥じぬように、おのおのが頑張っています」と話した。

SUPER EIGHTの大倉忠義（40）が社長を務める「J―Pop Legacy」が初めて企画・プロデュース。大倉は「今のジュニアの子は凄く達者」とパフォーマンスに太鼓判。「自分たちも（事務所に）入ったときに少年隊さんのダンスや舞台を凄く勉強した。そこから始まるストーリーができないかと皆に頑張ってもらった」とSTARTO社イズムを継承する狙いを話した。阿達は「この事務所らしさ、未来を感じていただき、伝統をしっかり受け継いで全員で駆け抜けていきたい」。ジュニアの誇りを胸にステージの上で輝く。（糸賀 日向子）

○…timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」の最年少ファイナリスト、浅井乃我（のあ、18）がジュニアに加入し、公演にも出演している。タイプロ終了後に事務所から打診し、今年10月に入所。大倉は「彼に会いに行ったときに“ジュニアで一から頑張りたい”という思いを聞いた。その気持ちに（対して）力になれることがあればと、今回から参加してもらいました」と経緯を説明した。