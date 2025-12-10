阿達慶さん、千井野空翔さん、竹村実悟さん、渡邉大我さん、野田開仁さん、宮岡大愛さん、山岸想さん、善如寺來さんらが、「ジュニア Showcace 2025 新星 -SHINSEI-」公開ゲネプロに出席。

【写真を見る】【 大倉忠義 】 「初めて合流する時はみんなすごいギラギラしてたみたいで」 新たにジュニアに加入した浅井乃我さんも参加



プロデューサーを務める大倉忠義さんと共に、ゲネプロ終了後の囲み取材にも登壇しました。







囲み取材に登壇した阿達さんは、今回の最初のメドレーで実際に少年隊さんが着ていた衣装を着用していることを明かし、“軽い素材なのに重い。歴史が詰まっているので、その重みと戦いながら、気合を入れて頑張っております“と気合十分な様子。







千井野さんも“衣装さんには「初めておろすんだけど君たちで大丈夫かな？」なんて言われながら、その名に恥じぬように、各々が頑張ってます！“と、初日を迎えた心境を話しました。





大倉さんは、今回の公演について、“自分たちも入った時に少年隊さんのダンスだったり舞台を見てすごく勉強させて頂いたという記憶が強くて、そこから始まるストーリーが出来ないかということで、みんなに頑張ってもらいました“と今回プロデューサーを務めた経緯を語り、“フレッシュでなんか胸いっぱいになりましたね！“と頑張っている姿を見ての感想を話しました。

さらに、自分の時と比べて今のジュニアの子達は“すごく達者だと思います“と語りつつ、“でも、気持ちの部分では俺たちも負けてなかったですね“とにこやかに回答。







これにすかさず、竹村さんは、“いやいや俺達もめちゃくちゃ気持ちありますからね“とツッコミを入れていました。





野田さんと渡邉さんは、関西からの参加ということで、渡邉さんは、“（振りを）覚えるのに苦労しました”と明かし、野田さんは“（東京ジュニアのみんなは）振り覚えの早さもなんですけど、理解力の早さも早くて““関西に持ち帰って自分のものにもっと出来たらなと思ってます“と語りました。







続けて大倉さんからもらったアドバイスを聞かれた善如寺さんは、しばらく固まってしまい、“圏外じゃないよね？、ラグいね、既読無視しないで“と周囲からツッコミ祭り。そして“個人的にってのはなかったです“と回答。



大倉さんは笑いながら“この3人“（宮岡さん、山岸さん、善如寺さん）には、個性を大事にしてほしいと思っているところなので、自分からっていうのはあまり無いですね“と話し、“このまま何も気にせず生きてってほしいです（笑）“と笑いを交えて話していました。







さらに今回のステージには、新しくジュニアに加入した浅井乃我さんが参加。大倉さんは、“彼（浅井さん）に会いに行った時に、ジュニアで一から頑張りたいという思いを聞き、その気持ちに、何か力になれることがあればっていう話しで、今回から参加してもらいました“と参加の経緯を語り、“魅力がある人だなと感じましたし、彼の存在で、みんなもピリッとしているというか、ライバルが現れたみたいな“と浅井さんの印象について話しました。







さらに、“初めて合流する時はみんなすごいギラギラしてたみたいで“と裏話も披露。

それに対して、千井野さんは、“いい意味でギラギラしてて、仲間意識がある中で僕たちはやっぱりライバルなので、それを改めて認識させてもらった“と浅井さん参加のいい影響を伝え、阿達さんは“僕達27人、事務所らしさ、未来をを感じてもらえるように、26公演駆け抜けていきますので、ぜひ楽しみにしててください！“と締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】