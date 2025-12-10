DOMOTO名義初の楽曲リリースで1位 新録「愛のかたまり」が自己最高初週ダウンロード数【オリコンランキング】
DOMOTO（ドウモト）の「愛のかたまり」が、12月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得。自己最高初週DL数となる3万9883DLを記録した。
【動画】DOMOTO「愛のかたまり -Promotion Movie-」
「愛のかたまり」は、2001年11月にリリースされたKinKi Kidsの13枚目のCDシングル「Hey！ みんな元気かい？」のカップリング曲。作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手がけた。今年、KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更した彼らの新録ボーカルに、新しいアレンジで配信された。
今年5月19日付ではKinKi Kids名義での「愛のかたまり」が「週間デジタルシングルランキング」1位を獲得しており、今回DOMOTO名義でも改めて1位を獲得した。
2位には、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人組グループ・Number_iの新曲「LAVALAVA」が、初週DL数3万3868DLで初登場。
3位には、7人組ガールズグループ・HANAの新曲「NON STOP」が、初週DL数9177DLで初登場した。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞
