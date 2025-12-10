ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ä¹ÃË·ëº§¼°¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¡Ö°ì±þ¿ÆÂ²¤Ë¡×¡È¿ÀÂÐ±þ¡ÉÉ¾È½¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
½÷Í¥ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¡Ê1·î10Æü¤«¤é¡¢ÆüÈæÃ«¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ê¤É¡Ë15¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±Åª²Î¼ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÈ¾À¸¤ò±é¤¸¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÉñÂæ¡£11Ç¯¤Ë½é±é¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ë¡£1·î11Æü¤ÎÃë¸ø±é¤Ç¾å±é200²ó¤òÃ£À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö°¦¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£Ç¯¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¡¢¡Ö¤â¤¦40ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£·ëº§¼°¤Ë¤Ï¸µÉ×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¡Ê61¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö´¥ÇÕ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ø¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÏÂ¤ß¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÆÂ²¾Ò²ð¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ç¤â¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ë¿ÆÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì±þ¿ÆÂ²¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»ä¤ÈÌ¼¤Ï¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÀÂÐ±þ¤ÎÉ¾È½¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£