¡Ú¥ì¥³Âç¡Û´ë²è¾Þ¼õ¾Þ¤ÎAKB48¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î»²²Ã·èÄê
¡ÖÂè£¶£·²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡¢£³£°ÆüÌë£µ»þÈ¾¡Ë¤Î½Ð±é¼Ô¤¬£¹Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Î£±£°ºîÉÊ¤ò²Î¾§¤¹¤ë²Î¼ê¤È¡¢¿·¿Í¾Þ¤Î£´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï£±£²·î£³£°Æü¤ÎÅöÆü¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢OG¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤Î£´¿Í¤¬½Ð±é¤·¡Ö£Ï£è¡¡£í£ù¡¡£ð£õ£í£ð£ë£é£î¡ª¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Á£Ë£Â¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯´ë²è¾Þ¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£È£Ï£×¡¡£Í£Á£Î¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö£Ò£ï£ã£ë£ï£î¡¡£Ó£ï£ã£é£á£ì¡¡£Ã£ì£õ£â¡×¤ÏºæÀµ¾Ï¡ß£Ò£ï£ã£ë£ï£î¡¡£Ó£ï£ã£é£á£ì¡¡£Ã£ì£õ£â¡¢µµÍüÏÂÌé¡ß£Ò£ï£ã£ë£ï£î¡¡£Ó£ï£ã£é£á£ì¡¡£Ã£ì£õ£â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð±é¡£¤½¤Î¤Û¤«´ë²è¾Þ¤Ç¤Ï£Ô£Õ£Â£Å¤ÈÇµÌÚºä£´£¶¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¹Æü¤Ë¤ÏÆ±¶É¤ÇÉ½¾´¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇË«¤á¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥°¥é¥Á¥å¥ì¥ª¥ó¡ª¡×¤È¥ì¥ª¥ó¸ì¤ò·«¤ê½Ð¤·´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£ºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ÆâØª²ð¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÏºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£