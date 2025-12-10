SUPER EIGHT大倉忠義「タイプロ」浅井乃我ジュニア加入の経緯明かす「1から頑張りたいと」阿達慶らも刺激受ける【ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-】
【モデルプレス＝2025/12/10】STARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニアが出演する「ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-」の囲み取材が9日、東京グローブ座にて行われ、timelesz（タイムレス）の新メンバーを募集するオーディション「timelesz project‐AUDITION‐（タイプロ）」の候補生として出演していた浅井乃我（あさい・のあ／18歳）が、同公演をもってジュニアに加入することが発表された。同舞台のプロデューサーを務めるSUPER EIGHTの大倉忠義が、浅井加入までの経緯を明かした。
【写真】ジュニアに電撃加入した「タイプロ」候補生
ジュニアとしての活動を開始した浅井は、同公演にてNEWSの「KAGUYA」や「タイプロ」の課題曲でもあったSMAPの「SHAKE」をパフォーマンス。ソロ歌唱やパワフルなダンスで存在感を見せた。
記者から、浅井加入の経緯を問われた大倉は「オーディションは僕も観させていただいていたのですが、僕というよりも会社の方から乃我くんに『最後まで残っていたけど、やる気はないですか』とお声がけをしたみたいで。そこから自分もジュニアに関わらせていただいている身として、面談をお願いされました」と説明。「彼に会いに行った時に、『ジュニアで1から頑張りたい』という思いを聞きました。あれだけ知名度も上がって活躍しているのに、その気持ちに、何か力になれることがあればということで、今回から参加してもらいました」と舞台参加に至るまでの経緯を明かした。
また、浅井のパフォーマンス力について、大倉は「やっぱり魅力があるというのは感じました」とした上で「彼の存在で、みんなもちょっとピリッとしているというか、ライバルが現れたみたいな。その時乃我くんが来た場所に僕はいなかったのですが、初めて合流する時はみんなすごくギラギラしちゃったんじゃないかな。彼らにとってもすごく刺激になってる存在ですし、パフォーマンスもかっこよかったですね」と今のジュニアたちにとっても刺激になっているのではないかと分析した。
浅井が加入したことについて、阿達慶は「ここまで来る道のりは違えど、みんなで1つの舞台を作っていくので、いい意味で特別扱いをしないというか。僕たちも、浅井くんがすごくダンスや歌が上手だったりするので、負けていられないという、いい焦りを持っていました」と心境を口に。
竹村実悟は「最初はちょっと戸惑った部分もあった」としつつも「浅井乃我くんは僕たちが他のことやっていても、1人だけイヤホンをつけてずっと自分たちのパートのダンスを踊っていて。そこで、ちょっと敵対視するような気持ちも和らぎました。今は楽屋でわちゃわちゃみんなでおしゃべりしています！」と打ち解けることができたと明かした。
千井野空翔は「僕たちはメインで公演をさせてもらえる経験はあまりないので、1公演1公演に魂をかけてやっているのですが、グループも入っていない個人の集まりの中に1人入ってきてくれたことで、本当にみんないい意味でギラギラしています」と奮起。「仲間意識もある中で、僕たちはライバルなので、それを改めて認識させてもらいました。これからも負けないように頑張っていきます」と意気込んだ。
そのほか、囲み取材にはジュニアの渡邉大我・野田開仁・宮岡大愛・山岸想・善如寺來も出席した。
大倉が代表を務めるJ-pop Legacyが初の企画・プロデュースを務めた同公演。最年長は20歳、最年少は12歳、平均年齢16.2歳の27人のジュニアたちが、26公演で18,382人を動員予定。歴史を継承し、未来を創造するー今新たなスターたちが未来への扉を開く。
なお、「タイプロ」候補生の1人で、最年少ファイナリストであった浅井が新しくジュニアに加入し、本公演より飛び入り参加。最終審査から10ヶ月、改めてジュニアとしての活動を開始した。（modelpress編集部）
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光／渡邉大我、野田開仁
田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來
平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太
馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真、浅井乃我
◆大倉忠義、浅井乃我加入の経緯明かす
◆阿達慶らジュニア、浅井乃我の加入に刺激「負けていられない」
そのほか、囲み取材にはジュニアの渡邉大我・野田開仁・宮岡大愛・山岸想・善如寺來も出席した。
◆「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」
大倉が代表を務めるJ-pop Legacyが初の企画・プロデュースを務めた同公演。最年長は20歳、最年少は12歳、平均年齢16.2歳の27人のジュニアたちが、26公演で18,382人を動員予定。歴史を継承し、未来を創造するー今新たなスターたちが未来への扉を開く。
なお、「タイプロ」候補生の1人で、最年少ファイナリストであった浅井が新しくジュニアに加入し、本公演より飛び入り参加。最終審査から10ヶ月、改めてジュニアとしての活動を開始した。（modelpress編集部）
◆出演者
