関西ジュニア渡邉大我＆野田開仁、自己紹介で会見盛り上げる 東京舞台で得た学びとは【ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-】
【モデルプレス＝2025/12/10】関西ジュニアの渡邉大我と野田開仁が9日、東京グローブ座にて行われたSTARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニアが出演する「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」の囲み取材に出席。東京ジュニアから得た学びや刺激を明かした。
【写真】ジュニアに電撃加入した「タイプロ」候補生
会見冒頭、自己紹介を求められたジュニアたち。野田は「のだなのだ、どうも野田開仁でーす！」と元気よくアピールし、「僕の憧れている先輩は桐山照史（WEST.）くんと正門くん（正門良規／Aぇ! group）です！アピールポイントは…関西らしさです」と続けると、司会者から「関西弁も聞きたかった」とリクエストが。野田は「関西らしさやで！」と言い直し、会場の笑いを誘った。
渡邉は「みんなに会いたいが！渡邉大我です！僕の憧れの先輩は高橋恭平（なにわ男子）くんと永瀬廉（King ＆ Prince）くんです」と紹介し、「アピールポイントは…割とスタイルがいいところです！」とスラリとした自身のスタイルを見せつけた。
普段は関西ジュニアとして活動している渡邉と野田は、同公演にて東京ジュニアとともにパフォーマンス。練習やリハーサルで感じた関西ジュニアとの違いを問われた渡邉は「ちっちゃい子でも、ダンスが上手い子が多くて。リハーサルのペースも早くて、それに追いつくのも僕ら大変やったなって」と回顧。また「リハーサルも関西は後から参加したので、振り付けを覚えるのには苦労しました」と話した。
一方、野田は「リハの雰囲気自体が関西と違うところもあり、戸惑いもあったのですが、このリハから得られるスキルはすごく大きかったように思います」と振り返り、「あとは、みんな理解力の速さもあって、ちょっとした動きでもすぐに判断してできるので、学ばしてもらってました」と学びを明かしていた。
その他囲み取材には、同舞台のプロデューサーを務めるSUPER EIGHTの大倉忠義と、ジュニアの阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・宮岡大愛・山岸想・善如寺來も出席していた。
大倉が代表を務めるJ-pop Legacyが初の企画・プロデュースを務めた同公演。最年長は20歳、最年少は12歳、平均年齢16.2歳の27人のジュニアたちが、26公演で18,382人を動員予定。歴史を継承し、未来を創造するー今新たなスターたちが未来への扉を開く。
なお、timelesz（タイムレス）の新メンバーを募集するオーディション「timelesz project‐AUDITION‐」（タイプロ）」の候補生の1人で、最年少ファイナリストであった浅井乃我（あさい・のあ）が新しくジュニアに加入し、同公演より飛び入り参加。最終審査から10ヶ月、改めてジュニアとしての活動を開始した。（modelpress編集部）
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光／渡邉大我、野田開仁
田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來
平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太
馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真、浅井乃我
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジュニアに電撃加入した「タイプロ」候補生
◆渡邉大我＆野田開仁、東京ジュニアから受けた刺激
会見冒頭、自己紹介を求められたジュニアたち。野田は「のだなのだ、どうも野田開仁でーす！」と元気よくアピールし、「僕の憧れている先輩は桐山照史（WEST.）くんと正門くん（正門良規／Aぇ! group）です！アピールポイントは…関西らしさです」と続けると、司会者から「関西弁も聞きたかった」とリクエストが。野田は「関西らしさやで！」と言い直し、会場の笑いを誘った。
普段は関西ジュニアとして活動している渡邉と野田は、同公演にて東京ジュニアとともにパフォーマンス。練習やリハーサルで感じた関西ジュニアとの違いを問われた渡邉は「ちっちゃい子でも、ダンスが上手い子が多くて。リハーサルのペースも早くて、それに追いつくのも僕ら大変やったなって」と回顧。また「リハーサルも関西は後から参加したので、振り付けを覚えるのには苦労しました」と話した。
一方、野田は「リハの雰囲気自体が関西と違うところもあり、戸惑いもあったのですが、このリハから得られるスキルはすごく大きかったように思います」と振り返り、「あとは、みんな理解力の速さもあって、ちょっとした動きでもすぐに判断してできるので、学ばしてもらってました」と学びを明かしていた。
その他囲み取材には、同舞台のプロデューサーを務めるSUPER EIGHTの大倉忠義と、ジュニアの阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・宮岡大愛・山岸想・善如寺來も出席していた。
◆「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」
大倉が代表を務めるJ-pop Legacyが初の企画・プロデュースを務めた同公演。最年長は20歳、最年少は12歳、平均年齢16.2歳の27人のジュニアたちが、26公演で18,382人を動員予定。歴史を継承し、未来を創造するー今新たなスターたちが未来への扉を開く。
なお、timelesz（タイムレス）の新メンバーを募集するオーディション「timelesz project‐AUDITION‐」（タイプロ）」の候補生の1人で、最年少ファイナリストであった浅井乃我（あさい・のあ）が新しくジュニアに加入し、同公演より飛び入り参加。最終審査から10ヶ月、改めてジュニアとしての活動を開始した。（modelpress編集部）
◆出演者
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光／渡邉大我、野田開仁
田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來
平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太
馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真、浅井乃我
【Not Sponsored 記事】