【モデルプレス＝2025/12/10】STARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニアが出演する「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」のゲネプロが9日、東京グローブ座にて行われ、timelesz（タイムレス）の新メンバーを募集するオーディション「timelesz project‐AUDITION‐（タイプロ）」の候補生として出演していた浅井乃我（あさい・のあ／18歳）が、同公演をもってジュニアに加入することが発表された。
【写真】ジュニアに電撃加入した「タイプロ」候補生
◆「タイプロ」候補生・浅井乃我、ジュニアに電撃加入
「タイプロ」候補生の1人で、最年少ファイナリストであった浅井が新しくジュニアに加入し、同公演より飛び入り参加。最終審査から10ヶ月経った現在、改めてジュニアとしての活動を開始した。浅井は、同公演の「〜和-殺陣〜」コーナーより出演。紫色の和風衣装に大きな傘を持ち、NEWSの「KAGUYA」を華麗にパフォーマンス。楽曲後半の台詞も決めるなど、堂々とした姿で魅了した。
さらに「タイプロ」の課題曲でもあったSMAPの「SHAKE」も披露。松浦銀志や羽村仁成などと背中合わせで歌唱したり、目配せをしたり、ソロ歌唱する場面も。オーディション時よりもよりパワフルなダンスと歌声で存在感を見せつけた。そのほか「Tokyo Experience」や、少年隊「プリマヴェラ 〜灼熱の女神〜」、嵐「Happiness」などのパフォーマンスにも参加した。
◆「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」
SUPER EIGHTの大倉忠義が代表を務めるJ-pop Legacyが初の企画・プロデュースを務めた同公演。最年長は20歳、最年少は12歳、平均年齢16.2歳の27人のジュニアたちが、26公演で18,382人を動員予定。歴史を継承し、未来を創造するー今新たなスターたちが未来への扉を開く。（modelpress編集部）
◆出演者
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光／渡邉大我、野田開仁
田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來
平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太
馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真、浅井乃我
【Not Sponsored 記事】