千井野空翔らジュニア、少年隊お下がり衣装を歴代初着用 大倉忠義は姿勢を称賛「すごく達者」【ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-／囲み取材ほぼ全文】
【モデルプレス＝2025/12/10】STARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニアが出演する「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」の囲み取材が9日、東京グローブ座にて行われ、同舞台のプロデューサーを務めるSUPER EIGHTの大倉忠義と、ジュニアの阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・渡邉大我・野田開仁・宮岡大愛・山岸想・善如寺來が出席。阿達・千井野・渡邉が楽曲披露の裏話を明かした。【囲み取材ほぼ全文／※演出・楽曲に触れる部分あり】
同舞台の注目企画「少年隊コーナー」の先陣を切る楽曲「仮面舞踏会」では、阿達・千井野・渡邉が少年隊の映像をバックにパフォーマンスを完全再現。同楽曲について阿達は「今回、実際に少年隊さんが着ていたものを着させていただいていて。歴史が詰まっているので、その重みと戦いながら、そして、その上にも実際にご本人たちが踊られている映像が流れているので、自分たちも観てもらえるように、気合を入れて頑張っております」と少年隊のお下がり衣装を着用し挑んでいることを明かした。
また、千井野は「少年隊さんの衣装を着させていただいて、衣装さんには『初めておろすんだけど、君たち大丈夫かな』と言われたのですが、それに見合うようにというか、恥じぬように頑張っていました」と練習を回顧。渡邉は「少年隊さんの衣装を着ることで、プレッシャーや重みという緊張感をちゃんと持って披露できるように、毎公演毎公演いいものにちょっとずつできるように頑張りたいなと思います」と意気込んだ。
今回のプロデュースを務めるまでの経緯を問われた大倉は「このグローブ座で、先輩の楽曲を使ってぜひ何かやっていただけないか」というお話をいただいて。先輩たちの舞台だったり楽曲だったり色々ありますが、自分たちも入った時に、少年隊さんのダンスや舞台を見て勉強させていただいた記憶が強く、そこから始まるストーリーができないかというところで、みんなに頑張ってもらいました」と説明。
ジュニアたちのパフォーマンスについては「フレッシュで胸がいっぱいになりました。先輩方が活躍されてる時に、生まれていない子たちもいるし、自分たちもそうだったんですけど、入って小学生とかで先輩の曲を踊ってもピンと来ないと思うんです。それが何年かして、当たり前のようにそういうダンスができるようになっている時に、この会社らしさみたいなのが自然と身についているのかなというのが自分の中にもありまして。そういうところから、普段あまり踊らないダンスも多いと思いますが、成長に繋がるといいなと思います」と楽曲への思いを明かした。
また、自身がジュニアの頃と比べて今のジュニアたちのパフォーマンスはどう見えているかと聞かれると「すごく達者だと思います。ダンスもそうだし、パフォーマンスのレベルが違うのかなというのはあるんですけど…気持ちの部分では俺たちの方が負けてなかったですよね（笑）」と笑いを交えつつ回答。ジュニアたちは「いやいやいや！」「俺たちもめちゃくちゃ気持ちありますから！」と一斉にツッコミを入れていた。
大倉が代表を務めるJ-pop Legacyが初の企画・プロデュースを務めた同公演。最年長は20歳、最年少は12歳、平均年齢16.2歳の27人のジュニアたちが、26公演で18,382人を動員予定。歴史を継承し、未来を創造するー今新たなスターたちが未来への扉を開く。
なお、timelesz（タイムレス）の新メンバーを募集するオーディション「timelesz project‐AUDITION‐」（タイプロ）」の候補生の1人で、最年少ファイナリストであった浅井乃我（あさい・のあ）が新しくジュニアに加入し、同公演より飛び入り参加。最終審査から10ヶ月、改めてジュニアとしての活動を開始した。（modelpress編集部）
― まずは、初めてこういう会見に臨まれる方も多いと思いますので、1人ずつ自己紹介と、憧れの先輩を教えていただけますでしょうか。
阿達：阿達慶です。よろしくお願いします。憧れの先輩は、堂本光一（DOMOTO）さんと、中島健人くんと、ACEesの那須雄登くんです。アピールポイントはキラキラアイドルです！（華麗にターンを決める）よろしくお願いします。
千井野：千井野空翔です。よろしくお願いします。憧れの先輩は亀梨和也くんと永瀬廉（King ＆ Prince）くんとACEesの作間龍斗くんです。自分のアピールポイントは（マイクを外し）大きな声です！よろしくお願いします。
竹村：竹村実悟です。憧れの先輩は僕自身です！あと、大倉さんです。アピールポイントは度胸です！よろしくお願いします。
野田：のだなのだ、どうも野田開仁でーす！僕の憧れている先輩は桐山照史（WEST.）くんと正門くん（正門良規／Aぇ! group）です！アピールポイントは…関西らしさです。
ー 関西弁聞きたかったなと…。
野田：関西らしさやで（笑）。
全員：（笑）。
渡邉：みんなに会いたいが！渡邉大我です。僕の憧れの先輩は高橋恭平（なにわ男子）くんと永瀬廉くんです。アピールポイントは割とスタイルがいいところです。お願いします。
宮岡：宮岡大愛です。憧れの先輩は山田涼介（Hey! Say! JUMP）くんです。アピールポイントは目です。
山岸：どうも！ソーソーソーソーソー、ソーキュートでソークールな山岸想です！僕の目標の先輩は木村拓哉さんで、僕の尊敬している先輩は松島聡（timelesz）くんです。アピールポイントは、どんな自分にでも変身できるところです！お願いします。
善如寺：（直角に曲がりステージ中央へ）
千井野：卒業式みたい（笑）。
善如寺：善如寺來です。憧れの先輩は少年隊さんです。アピールポイントは名前です。お願いします。
― 少年隊という名前が出ましたが、まさに今回の舞台は少年隊から続く事務所の歴史をたどっている感じがします。実際に曲をやってみて、いかがでしたか？
阿達：僕たち（阿達・千井野・渡邉）は「仮面舞踏会」をやるのですが、実際に少年隊さんが着ていたジャケットを着させていただくということで。軽い素材なのですが、重みのある衣装なので、その重みと戦いながらも、上には実際にご本人たちが踊られている映像が流れているので、自分たちを見てもらえるように、めちゃくちゃ気合を入れて頑張っております。
千井野：衣装さんには「初めておろす衣装なんだけど、君たち大丈夫かな」なんて言われたのですが、それに見合うようにというか、恥じぬように少年隊コーナーは頑張っています。
渡邉：僕もお2人も言っていた通り、少年隊さんの衣装を着るということで、プレッシャーやその重み、緊張感をちゃんと持って披露できるように、毎公演毎公演、いいものに少しずつできるように頑張りたいなと思います。
― 先輩方の楽曲を歌う上で、受け継いでいく覚悟のようなものを感じた瞬間はありますか？
竹村：受け継ぐと言えば、この事務所の舞台だとジャズがメインの振り付けが多いので、先輩の動画だったり、生で見たりして、それを少しずつ吸収していって、少しでも先輩に追いついてパフォーマンスできるように頑張りました！
野田：今回「What’s your name ?」という少年隊さんの曲をやらせてもらって、動画を見ながら少しずつ研究したのですが、やっぱり動きのキレがすごくて。そういうものをもっともっと真似して、自分のものにしていきたいなと思っています。
― 大倉さんは、今回この舞台をプロデュースをしようと思ったきっかけはあったのでしょうか？
大倉：このグローブ座で、先輩の楽曲を使って「ぜひ何かやっていただけないか」というお話をいただいて。先輩たちの舞台だったり楽曲だったり色々ありますが、自分たちも入った時に、少年隊さんのダンスや舞台を見て勉強させていただいた記憶が強く、そこから始まるストーリーができないかというところで、みんなに頑張ってもらいました。
ー ジュニアたちのパフォーマンスはいかがでしたか？
大倉：フレッシュで胸がいっぱいになりました。
ジュニア：ありがとうございます！
大倉：先輩方が活躍されてる時に、生まれていない子たちもいるし、自分たちもそうだったんですけど、入って小学生とかで先輩の曲を踊ってもピンと来ないと思うんです。それが何年かして、当たり前のようにそういうダンスができるようになっている時に、この会社らしさみたいなのが自然と身についているのかなというのが自分の中にもありまして。そういうところから、普段あまり踊らないダンスも多いと思いますが、成長に繋がるといいなと思います。
― ご自身の頃と比べて、今のジュニアの子たちはどうですか？
大倉：すごく達者だと思います。ダンスもそうだし、パフォーマンスのレベルが違うのかなというのはあるんですけど…気持ちの部分では俺たちの方が負けてなかったですよね（笑）。
竹村：いやいやいや！俺たちもめちゃくちゃ気持ちありますから！
大倉：らしいです（笑）。
― 渡邉さんと野田さんは関西からの参加となりましたが、東京ジュニアとの違いを感じた瞬間はありましたか？
渡邉：ちっちゃい子でも、ダンスが上手い子が多くて。リハーサルのペースも早くて、それに追いつくのも僕ら大変やったなって。僕は割と振り付けを覚えるのが遅めで、リハーサルも関西は後から参加したので、振り付けを覚えるのには苦労しました。
野田：リハの雰囲気自体が関西と違うところもあり、戸惑いもあったのですが、このリハから得られるスキルはすごく大きかったように思います。あとは、みんな理解力の速さもあって、ちょっとした動きでもすぐに判断できる部分が関東のジュニアは長けているので、学ばせてもらっていました。
ー 宮岡さん・山岸さん・善如寺さんは、一緒に出演するジュニアの方々と年齢差を感じることはありますか？
宮岡：12歳から20歳まで幅広くみんながステージに出ていると思うのですが、お兄ちゃん方のパフォーマンス力が高いので、僕たちも負けていられないなという気持ちがすごく強いです。今回「闇を突き抜けて」をやらせていただいているのですが、千井野くんから「対決なので、もっと敵対心を持ってやったらいいよ」というアドバイスをもらいました。
千井野：しました（笑）。僕ら（阿達、竹村）は「少年たち」で先輩たちに交じって踊らせていただいた経験があるので、引き継ぐことができたらなって、アドバイスしました。
ー 山岸さんは先輩からアドバイスをもらったことはありましたか？
山岸：僕と大愛と來で少年隊さんの「ABC」をやらせていただいたんですけど、リハーサルのときに阿達くんと千井野くんから、技術的なことはもちろんですが「もっと大人っぽく表現した方がいいよ」「ここもっと揃えると全体的にまとまるんじゃない」とお客さんから見た目線でもアドバイスをしてもらって、そこを3人で揃えました。
ー 善如寺さんはいかがでしたか？
善如寺：2人に全部言われちゃいました…。
全員：（笑）。
ー 大倉さんから何かアドバイスはありましたか？
善如寺：全体での方針とかはあったのですが、個人的にはなかったです…。
全員：（笑）。
大倉：善如寺くんはすごく個性的というか、自分の中の空気感をすごく持っている方で。この3人に関しては、個性を大事にしてほしいなと思っていたので、自分からはあまりないんですよね。だから、ダンスとか振り付けのところはやっぱり振り付けの方から言ってもらってるので。このまま何も気にせず生きていてほしいです（笑）。
― 今回の公演から、浅井乃我さんがジュニアに加入されました。どういう経緯で今回参加されることになったのでしょうか？
大倉：オーディションは僕も観させていただいていたのですが、僕というよりも会社の方が乃我くんに「最後まで残っていたけど、やる気はないですか」とお声がけをしたみたいで。そこから自分もジュニアに関わらせていただいている身として、面談をお願いされました。そこで彼に会いに行った時に、「ジュニアで1から頑張りたい」という思いを聞きました。あれだけ知名度も上がって活躍してるのに、その気持ちに、何か力になれることがあればということで、今回から参加してもらいました。
ー 浅井さんのパフォーマンス力はいかがですか？
大倉：やっぱり魅力があるというのは感じましたし、彼の存在で、みんなもちょっとピリッとしているというか、ライバルが現れたみたいな。その時乃我くんが来た場所に僕はいなかったのですが、初めて合流する時はみんなすごくギラギラしちゃったんじゃないかな。彼らにとってもすごく刺激になってる存在ですし、パフォーマンスもかっこよかったですね。
ー ジュニアの皆さんは、浅井くんが加入すると聞いた時の心境はどうだったのでしょうか。
阿達：ここまで来る道のりは違えど、みんなで1つの舞台を作っていくので、いい意味で特別扱いをしないというか。僕たちも、浅井くんがすごくダンスや歌が上手だったりするので、負けていられなという、いい焦りを持っていました。
竹村：最初はちょっと戸惑った部分もあったんですけど、浅井乃我くんは僕たちが他のことやっていても、1人だけイヤホンをつけてずっと自分たちのパートのダンスを踊っていて。そこで、ちょっと敵対視するような気持ちも和らぎました。今は楽屋でわちゃわちゃみんなでおしゃべりしています！
千井野：僕たちはメインで公演をさせてもらえる経験はあまりないので、1公演1公演に魂をかけてやっているのですが、グループも入ってない個人の集まりの中に1人入ってきてくれたことで、本当にみんないい意味でギラギラしています。仲間意識もある中で、僕たちはライバルなので、それを改めて認識させてもらいました。これからも負けないように頑張っていきます。
― 改めまして、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
阿達：僕たち浅井くん含め27人、この事務所らしさ、この事務所の未来を感じられるように、その先輩方か繋いできた伝統もしっかり受け継いで、26公演全部駆け抜けていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました！
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光／渡邉大我、野田開仁
田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、宮岡大愛、山岸想、善如寺來
平田光寛、高橋奏琉、鈴木瑛朝、渡辺惟良、関翔馬、小久保向一朗、堀口由翔、岸蒼太
馬場律樹、横田大都、宮部敬太、宮部聡太、新宮楓真、浅井乃我
