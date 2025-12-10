STARTO¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢ÉñÂæ¤Ç¡È¾¯Ç¯Ââ¡É´°Á´ºÆ¸½¡ÖÂìÂô²ÎÉñ´ì¡×¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×ÁÉ¤ëµ²±¡Ä¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤«¤é27¿Í¤Î¿·¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ú¥¸¥å¥Ë¥¢ Showcase 2025¿·À±-SHINSEI-¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/10¡ÛSTARTO ENTERTAINMENT¤ÎÅìÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ Showcase 2025¿·À±-SHINSEI-¡×¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ë¤Æ³«Ëë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ú¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¸õÊäÀ¸
Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¡ÖThe Shining Star¡×¤òåºÍå¤Ó¤ä¤«¤ËÈäÏª¡£Â³¤¯¥×¥í¥í¡¼¥°¤Ç¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¤¬¡Ö¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¡£²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯Ââ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡×¤òÍÙ¤ë¾¯Ç¯Ââ¤Î±ÇÁü¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î¾¯Ç¯Ââ¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿°¤Ã£·Ä¡Ê¶Ó¿¥°ìÀ¶Ìò¡Ë¡¢Àé°æÌî¶õæÆ¡ÊÅì»³µªÇ·Ìò¡Ë¡¢ÅÏîµÂç²æ¡Ê¿¢Áð¹î½¨Ìò¡Ë¤¬¡¢±ÇÁü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°Á´ºÆ¸½¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢²áµî±ÇÁü¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤È²Î¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Í º£Ìë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¡Ê¶áÆ£¿¿É§¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤®¡¢¡Ö¡ÁÃæ¹ñÉð½Ñ¡Á¡Ê1998¡ÁÀ±¤ÎÈàÊý¤Ø¡ÁEMPIRE¡ÁÀéÇ¯¥á¥É¥ì¡¼¡Ë¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¡ÖEMPIRE¡×¡ÊSnow Man¡Ë¡¢¡ÖÀéÇ¯¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Áä¤È·õ¤ò¶î»È¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÃæ¹ñÉð½Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¡ÁÏÂ-»¦¿Ø¡Á¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª19¿Í¤¬ÅÁÅý¤Î»¦¿Ø¤òÈäÏª¤·¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡£µÒ¹ß¤ê¤â¸ò¤¨¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡£ÃÝÂ¼¼Â¸ç¤¬¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÆüÂØ¤ï¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆÃµ»ÈäÏª¤Ç¤Ï¡¢ÆéÅÄÂçÀ®¤¬¤±¤ó¶Ì¤ÇÂçµ»¤òÏ¢Â³À®¸ù¡£Ëö±Ê¸÷¤Ï¼ó¤Ç¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤ò²ó¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ó¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é¥Õ¡¼¥×¤ò¹ø¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ËÜ¿Í¤â»×¤ï¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Ï¢Â³µ»¤Î¿ô¡¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
NEWS¤Î¡ÖKAGUYA¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð¿È¤ÎÀõ°æ¤¬ÅÅ·â»²²Ã¡£»ç¿§¤ÎÏÂÁõ°áÁõ¤ËÂç¤¤Ê»±¤ò»ý¤Á¡¢NEWS¤Î¡ÖKAGUYA¡×¤ò²ÚÎï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£³Ú¶Ê¸åÈ¾¤ÎÌ¾Âæ»ì¤â·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Â³¤¯¡ÖTokyo Experience¡×¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂìÂô²ÎÉñ´ìZERO¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤ê¤Èºù¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀËö±Ê¸÷¡¢ÆéÅÄÂçÀ®¡¢°¤Ã£·Ä¡¢Àé°æÌî¶õæÆ¡¢ÃÝÂ¼¼Â¸ç¡¢ÌîÅÄ³«¿Î¡¢ÅÏîµÂç²æ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÎÌ¤Îºù¿áÀã¤¬Éñ¤¦°µ´¬¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö°Ç¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃçÍÛÀ®¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¡¢¾¾±º¶ä»Ö¡ÊÀÖ¡Ë¡¢µÜ²¬Âç°¦¡¢»³´ßÁÛ¡¢Á±Ç¡»ûÐÔ¡ÊÀÄ¡Ë¤¬ÉñÂæÆ±ÍÍ¡¢ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤ÇÅö»þ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖNOT ENOUGH¡×¡¢¡Ö¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é ¡Á¼ÞÇ®¤Î½÷¿À¡Á¡×(¾¯Ç¯Ââ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÎòÂå¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤â²Î¤¤·Ñ¤¤¤À¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖDREAMER¡×¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤1¶Ê¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿·À±¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¡¦ºÇ¿·¶Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHappiness¡×¡ÊÍò¡Ë¤ò27¿Í¥¸¥å¥Ë¥¢Á´°÷¤Ç²Î¾§¤·¡¢¡ÖWANT¡ª¡ª¡×¡ÊA¤§! group¡Ë¤Ç¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅÏîµÂç²æ¡¢ÌîÅÄ³«¿Î¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ï¥ë¥«¥ÊÌóÂ«¡×¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î³Ú¶Ê¡ÖMotto¡×¤Ç´ÑµÒÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¶Ê¤«¤é¸½Âå¤Î¶Ê¤Þ¤ÇÌÖÍå¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·À±¡×¤Ï¡¢STARTO¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¯É½¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡£²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ËËá¤¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬ßê¤á¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¡ÊÀ±¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëJ-pop Legacy¤¬½é¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿Æ±¸ø±é¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ï20ºÐ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï12ºÐ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð16.2ºÐ¤Î27¿Í¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¡¢26¸ø±é¤Ç18,382¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£Îò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¼º£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡×¤Î¸õÊäÀ¸¤Î1¿Í¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àõ°æÇµ²æ¡Ê¤¢¤µ¤¤¡¦¤Î¤¢¡Ë¤¬¿·¤·¤¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±¸ø±é¤è¤êÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£ºÇ½ª¿³ºº¤«¤é10¥ö·î¡¢²þ¤á¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
°¤Ã£·Ä¡¢Àé°æÌî¶õæÆ¡¢ÃÝÂ¼¼Â¸ç¡¢ÆéÅÄÂçÀ®¡¢Ëö±Ê¸÷¡¿ÅÏîµÂç²æ¡¢ÌîÅÄ³«¿Î
ÅÄÃçÍÛÀ®¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¡¢¾¾±º¶ä»Ö¡¢µÜ²¬Âç°¦¡¢»³´ßÁÛ¡¢Á±Ç¡»ûÐÔ
Ê¿ÅÄ¸÷´²¡¢¹â¶¶ÁÕÎ°¡¢ÎëÌÚ±ÍÄ«¡¢ÅÏÊÕ°ÔÎÉ¡¢´ØæÆÇÏ¡¢¾®µ×ÊÝ¸þ°ìÏ¯¡¢ËÙ¸ýÍ³æÆ¡¢´ßÁóÂÀ
ÇÏ¾ìÎ§¼ù¡¢²£ÅÄÂçÅÔ¡¢µÜÉô·ÉÂÀ¡¢µÜÉôÁïÂÀ¡¢¿·µÜÉö¿¿¡¢Àõ°æÇµ²æ
¢¡¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢Showcase 2025¿·À±-SHINSEI¡×
SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëJ-pop Legacy¤¬½é¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿Æ±¸ø±é¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ï20ºÐ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï12ºÐ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð16.2ºÐ¤Î27¿Í¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¡¢26¸ø±é¤Ç18,382¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£Îò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¼º£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡×¤Î¸õÊäÀ¸¤Î1¿Í¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àõ°æÇµ²æ¡Ê¤¢¤µ¤¤¡¦¤Î¤¢¡Ë¤¬¿·¤·¤¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±¸ø±é¤è¤êÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£ºÇ½ª¿³ºº¤«¤é10¥ö·î¡¢²þ¤á¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
