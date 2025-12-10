マックのグラコロ史上初“第2弾新商品”登場「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」
マクドナルドは12月17日から、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を期間限定販売する。期間は12月下旬まで（予定）、価格は490円〜（税込み）。現在販売中の「グラコロ」と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」も引き続き販売する。
「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、長年愛されている「グラコロ」をもっと楽しんでもらえるようにと、2回に分けて新商品を販売。これは「グラコロ」史上初の試みだ。
第2弾として登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定商品となっている。
冬の風物詩として長年好評な「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。昨年、1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。
