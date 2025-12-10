ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに所属するジュニアが出演するコンサート「新星―ＳＨＩＮＳＥＩ―」が９日、東京・新宿区の東京グローブ座で開幕した。

「なにわ男子」や「Ａぇ！ ｇｒｏｕｐ」、関西のジュニアをプロデュースしてきたＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの大倉忠義（４０）が東京のジュニアがメインで出演する公演を手掛けるのは今回が初めて。稽古を見守った大倉は「フレッシュで胸がいっぱいになりました」と感激の面持ちを見せた。

この日は、平均年齢１６・２歳、１２〜２０歳の総勢２７人が躍動。少年隊の「仮面舞踏会」や嵐の「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」など、事務所の先輩たちの楽曲など全２６曲を披露した。扇子や和傘を用いた中国武術や客席を巻き込んだ殺陣、特技披露も交え、個人の魅力をアピールした。大倉は「（事務所に）入って先輩の曲を踊ってもピンとこないと思う。それが何年かして、当たり前のようにダンスができるようになっているときに、この会社らしさが自然と身についているのかなと。成長につながるといいな」と更なる進化を願った。

最年長の竹村実悟（２０）は「先輩の名に恥じぬよう、パフォーマンスできるように」と決意を口にすると、阿達慶（２０）も「事務所の未来を感じていただけるように、２６公演全力で駆け抜けたい。僕たちの未来にご期待ください」と高らかに宣言。公演は２８日まで同所で行われる。

〇…公演には、浅井乃我（のあ、１８）が飛び入り参加。昨年９月に行われたｔｉｍｅｌｅｓｚの新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」の最年少ファイナリストで、１０月にジュニアに加入していた。本人の「一から頑張りたい」という言葉を受けた大倉がメンター（指導者）を担当。「魅力のある人。彼の存在でみんなピリッとしてる」と浅井の影響力をたたえた。