ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２２ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間13:16）（日本時間03:16）
ダウ平均 47617.12（-122.20 -0.26%）
ナスダック 23599.84（+53.94 +0.23%）
CME日経平均先物 51125（大証終比：+275 +0.54%）
欧州株式9日終値
英FT100 9642.01（-3.08 -0.03%）
独DAX 24162.65（+116.64 +0.49%）
仏CAC40 8052.51（-55.92 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.608（+0.033）
10年債 4.178（+0.014）
30年債 4.805（+0.003）
期待インフレ率 2.265（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.012）
英 国 4.505（-0.023）
カナダ 3.461（+0.038）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.26（-0.62 -1.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4235.80（+18.10 +0.43%）
ビットコイン（ドル）
94005.56（+2673.58 +2.93%）
（円建・参考値）
1475万1352円（+419538 +2.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
