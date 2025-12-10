NY株式9日（NY時間13:16）（日本時間03:16）
ダウ平均　　　47617.12（-122.20　-0.26%）
ナスダック　　　23599.84（+53.94　+0.23%）
CME日経平均先物　51125（大証終比：+275　+0.54%）

欧州株式9日終値
英FT100　 9642.01（-3.08　-0.03%）
独DAX　 24162.65（+116.64　+0.49%）
仏CAC40　 8052.51（-55.92　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.608（+0.033）
10年債　 　4.178（+0.014）
30年債　 　4.805（+0.003）
期待インフレ率　 　2.265（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.012）
英　国　　4.505（-0.023）
カナダ　　3.461（+0.038）
豪　州　　4.759（+0.055）
日　本　　1.957（-0.011）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.26（-0.62　-1.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4235.80（+18.10　+0.43%）

ビットコイン（ドル）
94005.56（+2673.58　+2.93%）
（円建・参考値）
1475万1352円（+419538　+2.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ