ロス五輪の前哨戦――卓球混合団体W杯に見る「中国との差」と「鍵を握るダブルス」

張本は完全アウェーの雰囲気のなかで奮闘した

中国・成都で行われたITTF混合団体ワールドカップは、中国が決勝で日本を破って3連覇を達成した。男女の選手が一緒に戦う混合団体は、卓球界では歴史が浅い先進的な試合形式だが、ロサンゼルス五輪2028では、従来の男子団体、女子団体に代わって採用されることが決まっており、今後の卓球界の勢力図を占う重要な大会である。

この試合形式には、男女混成の他に2つの新しい要素が加えられている。

一つは、5試合のうち3試合までがダブルス（混合ダブルス、男子ダブルス、女子ダブルス）で行われる点。トップレベルの大会でのこうした団体戦は過去に例がないが、一般にシングルスの実力は必ずしもダブルスに反映されないため、番狂わせが起きやすい。

もう一つは、従来のように最大5ゲームまでの試合を5試合やって勝ち数を競う（3勝すれば勝ち）のではなく、3ゲームの試合を5試合行って合計取得ゲーム数を競う（8ゲーム取れば勝ち）点。こちらも、ゲーム数が少ないために番狂わせが起きやすい。

いずれも、観客を意識したスリリングな試合形式と言える。

こうした試合形式ではあるが、中国に次ぐ実力を誇る日本チームは着実に勝利を重ねて見事、決勝に進出。しかし、張本智和が1ゲームを奪うに留まり、中国との差がまだまだ大きいことを再確認させられた形となった。