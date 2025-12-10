＜速報＞渋野日向子が来季出場権獲得圏内でホールアウト 櫻井心那、西村優菜も突破圏内で終盤へ
＜Qシリーズ（最終予選） 最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズは最終ラウンドが進行中。渋野日向子がクロッシングスCを3バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル5アンダー。ホールアウト時点で20位タイ。来季出場権を獲得できる25位タイまでにつけている。
【写真】シブコ、競技終了後にこの表情
櫻井心那はトータル10アンダー・4位タイでCCをプレー中。西村優菜はトータル5アンダー・20位タイのボーダーライン上でCCの終盤に入っている。伊藤二花はフォールズCを5バーディ・3ボギーの「69」でプレー。トータル4オーバー・66位タイでラウンドを終えた。72ホール終了時点の上位25位タイまでに、来季出場権が与えられる。
