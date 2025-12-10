（NY時間12:32）（日本時間02:32）

クリアウォーター＜CWAN＞ 21.64（-0.13 -0.57%）



アクティビスト（物言う株主）のスターボードが、金融システムのクリアウォーター・アナリティクス＜CWAN＞の株式を約５％取得したと伝わった。ロイター通信が関係者の話として伝えた。企業価値向上と身売りの可能性の検討を要求している。



スターボード同社株の上昇を求めており、仮に買収提案などのインバウンドの関心が寄せられている場合には、独立したアドバイザーを起用して本格的な売却プロセスを実施すべきだと主張しているという。



スターボードは同社の事業が大幅に過小評価されていると見ている模様。



【企業概要】

資産運用会社・保険会社・企業・政府機関・基金等向けに、投資ライフサイクル全体を自動化するSaaSソリューションを開発・提供する。単一インスタンスのマルチテナントアーキテクチャを用い、会計・報告、パフォーマンス測定、コンプライアンス監視、プランニングと注文管理、リスク分析ソリューションを提供。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

