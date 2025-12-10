ガバッと着るだけ → コーデ完成！【ハニーズ】40・50代が頼れる♡「ゆるっとワンピ」

クリスマスに年末年始など何かと忙しくなる冬。そんな時、コーデは組み合わせに悩まずサクッと決めたいところ。そこでおすすめしたいのが、【ハニーズ】から登場しているきちんと感のあるニットワンピ。ガバっと着るだけでコーデがサマになるので、忙しい毎日にぴったり。シンプルなデザインならジャケットやパンプスを合わせることできれいめコーデにも。気になったアイテムは売り切れる前に今すぐチェックしてみて。

ケーブルニットワンピで大人可愛く

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

あたたかみのある冬らしいケーブル編みのニットワンピは、ほどよく厚みのある素材なので1枚着るだけで上品なおしゃれが完成。体のラインを拾いにくいストレートシルエットで、縦のラインをさりげなく強調してくれそう。柔らかな印象のオフタートルで首もとまでしっかりとカバーしてくれるのも嬉しいポイント。両サイドには浅めのスリット入りだから、ロングブーツとの着こなしやジーンズとのレイヤードにもおすすめ。

上品にもリラックスにも使える1枚

【ハニーズ】「ハイネックワンピース」\2,980（税込）

シンプルなプチハイネックのワンピースは、1枚ではもちろん、レイヤードにも使える着回し力の高い一枚。ドレープを感じる柔らかな素材が洗練された大人の着こなしに仕上げてくれそうです。公式オンラインストアによると「おうちでのリラックスウェアとしても大活躍」とのこと。ホームパーティーや帰省など、リラックスシーンが増えるこの時期に重宝する予感！

ベーシックデザインなら、オンオフ問わず対応

【ハニーズ】「ニットワンピース」\2,980（税込）

オフィスカジュアルにも使いやすいのは、ひざ下丈のベーシックなワンピース。クルーネックでほどよく首もとが詰まっており、華奢なネックレスがさりげなく映えそう。全体的にゆったりとしていてストンと落ちるシルエットだから、きちんと感がありながらもおしゃれな抜け感はキープ。ジャケットを羽織ったり、大判マフラーを巻いたりと合わせ方次第でオンオフともに大活躍の予感。

ワイドボトムスとのレイヤードにも

【ハニーズ】「Ｖネックワンピース」\3,680（税込）

着膨れが気になるニットワンピースも、Vネックデザインならすっきりとした印象に。ひざ丈のゆったりとしたシルエットなので、ワイドジーンズやトレンド感のあるカーヴィなパンツとのレイヤードとも好相性です。ロングブーツを合わせてミニワンピとして着れば今年らしい着こなしに。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S